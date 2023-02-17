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Во Львовской области незаконно приватизировали взлетную полосу, — прокуратура

17 февраля 2023 16:44
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Во Львовской области незаконно приватизировали взлетную полосу: прокуратура завела дело
Бывший госрегистратор подозревается в незаконной регистрации взлетной полосы в частную собственность
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Прокуроры Жовковской окружной прокуратуры сообщили о подозрении бывшему государственному регистратору в несанкционированном изменении информации, обрабатываемой в автоматизированных системах (ч. 1 ст. 362 УК Украины). Он подозревается в незаконной регистрации взлетной полосы в частную собственность.

Об этом говорится в сообщении Львовской областной прокуратуры.

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Детали дела

По данным следствия, подозреваемый, являясь государственным регистратором, в отсутствие соответствующих правоустанавливающих документов внес в Государственный реестр вещных прав изменения в праве собственности на объект недвижимого имущества. Таким образом, он незаконно зарегистрировал право частной собственности на взлетную полосу за третьими лицами.

"В результате из государственной коммунальной собственности фактически выбыл бывший аэродром, находящийся в одном из сел Львовского района", — говорится в сообщении.

По ходатайству прокурора на незаконно приватизированный объект судом наложен арест.

Напомним, в Украине от приватизации объем поступлений в государственный бюджет составил 645 млн гривен в январе-феврале 2023 года. Самым дорогим объектом стал Усть-Дунайский порт.

Кстати, эксперты считают, что сама идея проведения приватизации во время войны — рисковая. Есть угроза продать стратегически важные объекты за бесценок.

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