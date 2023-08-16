На Миколаївщині ДБР викрило "схему" підробки документів на ухилянтах

Викриття злочинної "схеми". Фото: ДБР

ДБР викрило директора Миколаївського обласного центру психічного здоров’я та правоохоронця, які організували масштабну "схему" заробітку. У медзакладі оформлювали "липові" медичні довідки про непридатність до військової служби.

Про це пише пресслужба Державного бюро розслідувань.

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До такої справи директор залучив своїх підлеглих лікарів, які створювали потрібні довідки та працівника правоохоронних органів, який шукав клієнтів.

Викриття злочинної "схеми". Фото: ДБР

"Медичні документи з вигаданими психічними хворобами, які надалі ставали підставою для зняття з військового обліку в районних військкоматах, коштували 1,5 тис. доларів США. Щомісячно фігуранти оформляли таких фіктивних документів на понад 100 тис. доларів США. Працівники ДБР затримали правоохоронця "на гарячому", під час передачі меддовідок та отримання за них плати", — йдеться у повідомленні.

Викриття злочинної "схеми". Фото: ДБР

Покарання для підозрюваних

За такий злочин правоохоронцю та директору медзакладу загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Зазначається, що за місцем їхньої роботи та проживання правоохоронці провели обшуки, де вилучили документи та телефони, які є доказами їхньої незаконної діяльності.

Викриття злочинної "схеми". Фото: ДБР

"Також встановлюються інші учасники схеми, зокрема лікарі, які безпосередньо виписували довідки", — додали у ДБР.

Викриття злочинної "схеми". Фото: ДБР

Нагадаємо, у Вінницькій області правоохоронці затримали ексдепутата Жмеринської міської ради, який став замовником вбивства депутата цієї ж ради. Проте завдяки ДБР цього не сталося.