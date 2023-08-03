В Киевской области будут судить заместителя городского головы за сотни тысяч гривен убытков. Фото: Киевская областная прокуратура

В Броварском районе к судебной ответственности привлекаются первый заместитель городского головы и главный специалист одного из сельских советов за 830 тысяч гривен убытков при закупке самосвала. Их обвиняют в служебной халатности.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

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Детали дела

По данным следствия, фигуранты дела не должным образом выполняли свои служебные обязанности. Они заключили с ФЛП договор на приобретение б/у самосвала на невыгодных для горсовета условиях — по ценам, значительно превышающим рыночные.

"Указанная закупка осуществлялась для выполнения мер по территориальной обороне. На основании договора городской совет перечислил на счет продавца бюджетные средства за транспортное средство", — говорится в сообщении.

Фигурантам инкриминируют ч. 2 ст. 367 УК Украины.

В Киевской области будут судить заместителя городского головы за сотни тысяч гривен убытков. Фото: Киевская областная прокуратура

Напомним, ранее мы писали, что в Бориспольском районе Киевской области глава одного из сельских советов растратил 811 тысяч гривен на покупку генераторов. Прокуратура уже сообщила о подозрении фигуранту дела.

Добавим, в Киевской области, а именно в селе Подгорцы, тренер развращал 11-летнего ребенка. Полиция уже сообщила о подозрении мужчине.