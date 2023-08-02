На Київщині голова сільської ради розтратив сотні тисяч гривень на купівлю генераторів

Генератор. Ілюстративне фото: google.com

У Бориспільському районі Київської області голова однієї із сільських рад розтратив 811 тисяч гривень на купівлю генераторів. Прокуратура вже повідомила про підозру фігуранту справи.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

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Деталі справи

За даними слідства, чоловік зловживав своїм службовим становищем та уклав договір з товариством на поставку дизельних генераторів.

"Проте в порушення умов договору товариство поставило генератори, які не відповідають специфікації товару. Надалі чоловік підписав видаткові накладні, що стали підставою для перерахування товариству бюджетних коштів", — зазначають у прокуратурі.

Наразі прокурори подали клопотання до суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу, а також про відсторонення його від займаної посади.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Київщині для пошуку дитини задіяли понад 200 поліціянтів. Пошукова операція тривала майже 5 годин.

Додамо, у Київській області, а саме в селі Підгірці, тренер розбещував 11-річну дитину. Поліція вже повідомила про підозру чоловіку.