В Киевской области председатель сельского совета растратил сотни тысяч гривен на покупку генераторов

Генератор. Иллюстративное фото: google.com

В Бориспольском районе Киевской области глава одного из сельских советов растратил 811 тысяч гривен на покупку генераторов. Прокуратура уже сообщила о подозрении фигуранту дела.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

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Детали дела

По данным следствия, мужчина злоупотреблял своим служебным положением и заключил договор с обществом на поставку дизельных генераторов.

"Однако в нарушение условий договора общество поставило генераторы, не соответствующие спецификации товара. В дальнейшем мужчина подписал расходные накладные, которые стали основанием для перечисления обществу бюджетных средств", — отмечают в прокуратуре.

В настоящее время прокуроры подали ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения, а также об отстранении его от занимаемой должности.

Напомним, ранее мы писали, что в Киевской области для поиска ребенка задействовали более 200 полицейских. Поисковая операция продолжалась около 5 часов.

Добавим, в Киевской области, а именно в селе Подгорцы, тренер развращал 11-летнего ребенка. Полиция уже сообщила о подозрении мужчине.