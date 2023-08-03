На Київщині судитимуть заступника міського голови за сотні тисяч гривень збитків. Фото: Київська обласна прокуратура

У Броварському районі до судової відповідальності притягуються перший заступник міського голови та головний спеціаліст однієї із сільських рад за 830 тисяч гривень збитків при закупівлі самоскида. Їх звинувачують у службовій недбалості.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

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Деталі справи

За даними слідства, фігуранти справи неналежно виконували свої службові обовʼязки. Вони уклали з ФОП договір на придбання вживаного самоскида на невигідних для міськради умовах — за цінами, що значно перевищують ринкові.

"Вказана закупівля здійснювалася для виконання заходів з територіальної оборони. На підставі договору міська рада перерахувала на рахунок продавця бюджетні кошти за транспортний засіб", — йдеться в повідомленні.

Фігурантам інкримінують ч. 2 ст. 367 КК України.

На Київщині судитимуть заступника міського голови за сотні тисяч гривень збитків. Фото: Київська обласна прокуратура

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Бориспільському районі Київської області голова однієї із сільських рад розтратив 811 тисяч гривень на купівлю генераторів. Прокуратура вже повідомила про підозру фігуранту справи.

Додамо, у Київській області, а саме в селі Підгірці, тренер розбещував 11-річну дитину. Поліція вже повідомила про підозру чоловіку.