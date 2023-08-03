На Київщині судитимуть заступника міського голови за сотні тисяч гривень збитків
У Броварському районі до судової відповідальності притягуються перший заступник міського голови та головний спеціаліст однієї із сільських рад за 830 тисяч гривень збитків при закупівлі самоскида. Їх звинувачують у службовій недбалості.
Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.
Деталі справи
За даними слідства, фігуранти справи неналежно виконували свої службові обовʼязки. Вони уклали з ФОП договір на придбання вживаного самоскида на невигідних для міськради умовах — за цінами, що значно перевищують ринкові.
"Вказана закупівля здійснювалася для виконання заходів з територіальної оборони. На підставі договору міська рада перерахувала на рахунок продавця бюджетні кошти за транспортний засіб", — йдеться в повідомленні.
Фігурантам інкримінують ч. 2 ст. 367 КК України.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в Бориспільському районі Київської області голова однієї із сільських рад розтратив 811 тисяч гривень на купівлю генераторів. Прокуратура вже повідомила про підозру фігуранту справи.
Додамо, у Київській області, а саме в селі Підгірці, тренер розбещував 11-річну дитину. Поліція вже повідомила про підозру чоловіку.