В Киевской области подрядчик присвоил деньги во время ремонта детского сада: что известно
В Киеве прокуратура сообщила о подозрении директору одного из обществ за присвоение бюджетных денег во время ремонта детского сада в Макарове Киевской области. Речь идет о сумме более 77 тыс. грн.
Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.
Присвоение денег при ремонте садика
По данным следствия, чтобы получить бюджетные средства за якобы проделанные работы, фигурант дела внес недостоверные сведения об объемах выполнения строительных работ по сравнению с фактически выполненными.
"Также установлено, что инженер по техническому надзору подписал указанные акты. Они стали основанием для перечисления избыточных свыше 77 тыс. грн бюджетных денег на счет подрядной организации", — говорится в сообщении.
Добавим, что ранее было сообщено о подозрении прораба и инженера по технадзору.
"По поводу последнего материалы выделены в отдельное уголовное производство и обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу", — говорят в прокуратуре.
Расследование в отношении директора общества и прораба продолжается.
Напомним, ранее мы писали, что в Киевской области директора общества и инженер получили подозрение за нанесение ущерба во время реконструкции больницы. Речь идет о сумме более 836 тысяч гривен.
Добавим, что столичные прокуроры сообщили о подозрении начальнику одного из коммунальных предприятий за растрату бюджетных средств. Речь идет о почти четверти миллиона гривен.