В Киевской области подрядчик присвоил деньги во время ремонта детского сада: что известно

Человек окрашивает стену. Иллюстративное фото ремонта: depositphotos

В Киеве прокуратура сообщила о подозрении директору одного из обществ за присвоение бюджетных денег во время ремонта детского сада в Макарове Киевской области. Речь идет о сумме более 77 тыс. грн.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

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По данным следствия, чтобы получить бюджетные средства за якобы проделанные работы, фигурант дела внес недостоверные сведения об объемах выполнения строительных работ по сравнению с фактически выполненными.

"Также установлено, что инженер по техническому надзору подписал указанные акты. Они стали основанием для перечисления избыточных свыше 77 тыс. грн бюджетных денег на счет подрядной организации", — говорится в сообщении.

Добавим, что ранее было сообщено о подозрении прораба и инженера по технадзору.

"По поводу последнего материалы выделены в отдельное уголовное производство и обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу", — говорят в прокуратуре.

Расследование в отношении директора общества и прораба продолжается.

Напомним, ранее мы писали, что в Киевской области директора общества и инженер получили подозрение за нанесение ущерба во время реконструкции больницы. Речь идет о сумме более 836 тысяч гривен.

Добавим, что столичные прокуроры сообщили о подозрении начальнику одного из коммунальных предприятий за растрату бюджетных средств. Речь идет о почти четверти миллиона гривен.