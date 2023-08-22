Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Кримінал arrow На Київщині підрядник завдав збитків на майже 900 тис. грн: що відомо arrow

На Київщині підрядник завдав збитків на майже 900 тис. грн: що відомо

22 серпня 2023 16:03
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
На Київщині підрядник завдав збитків на майже 900 тис. грн: що відомо
Чоловік виконує ремонтні роботи. Ілюстративне фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У Київській області директор товариства та інженер отримали підозру за нанесення збитків під час реконструкції лікарні. Йдеться про суму в розмірі понад 836 тисяч гривень.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

Читайте також:

Деталі справи

За даними слідства, підрядник проводив будівельні роботи з реконструкції центральної районної лікарні у Фастові.

"По завершенню реконструкції підрядник завищив обсяги та вартість проведених робіт, а також зазначив у звітній документації перелік робіт, які фактично не виконувалися", — кажуть у прокуратурі.

Як наслідок — з бюджету безпідставно було перераховано понад 836 тис. грн. Це підтверджується висновком судової економічної експертизи.

Дії керівника підрядної організації кваліфіковано як заволодіння чужим майном і службове підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України), а інженера з технічного нагляду – як службова недбалість (ч. 2 ст. 367 КК України).

Нагадаємо, раніше ми писали, що столичні прокурори повідомили про підозру начальнику одного із комунальних підприємств за розтрату бюджетних коштів. Йдеться про майже чверть мільйона гривень.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

None

Головні новини України 21 серпня: базування F-16 та оборонні домовленості

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз