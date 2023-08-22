На Київщині підрядник завдав збитків на майже 900 тис. грн: що відомо

Чоловік виконує ремонтні роботи. Ілюстративне фото: google.com

У Київській області директор товариства та інженер отримали підозру за нанесення збитків під час реконструкції лікарні. Йдеться про суму в розмірі понад 836 тисяч гривень.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

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Деталі справи

За даними слідства, підрядник проводив будівельні роботи з реконструкції центральної районної лікарні у Фастові.

"По завершенню реконструкції підрядник завищив обсяги та вартість проведених робіт, а також зазначив у звітній документації перелік робіт, які фактично не виконувалися", — кажуть у прокуратурі.

Як наслідок — з бюджету безпідставно було перераховано понад 836 тис. грн. Це підтверджується висновком судової економічної експертизи.

Дії керівника підрядної організації кваліфіковано як заволодіння чужим майном і службове підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України), а інженера з технічного нагляду – як службова недбалість (ч. 2 ст. 367 КК України).

Нагадаємо, раніше ми писали, що столичні прокурори повідомили про підозру начальнику одного із комунальних підприємств за розтрату бюджетних коштів. Йдеться про майже чверть мільйона гривень.