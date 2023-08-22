На Київщині підрядник завдав збитків на майже 900 тис. грн: що відомо
У Київській області директор товариства та інженер отримали підозру за нанесення збитків під час реконструкції лікарні. Йдеться про суму в розмірі понад 836 тисяч гривень.
Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.
Деталі справи
За даними слідства, підрядник проводив будівельні роботи з реконструкції центральної районної лікарні у Фастові.
"По завершенню реконструкції підрядник завищив обсяги та вартість проведених робіт, а також зазначив у звітній документації перелік робіт, які фактично не виконувалися", — кажуть у прокуратурі.
Як наслідок — з бюджету безпідставно було перераховано понад 836 тис. грн. Це підтверджується висновком судової економічної експертизи.
Дії керівника підрядної організації кваліфіковано як заволодіння чужим майном і службове підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України), а інженера з технічного нагляду – як службова недбалість (ч. 2 ст. 367 КК України).
Нагадаємо, раніше ми писали, що столичні прокурори повідомили про підозру начальнику одного із комунальних підприємств за розтрату бюджетних коштів. Йдеться про майже чверть мільйона гривень.