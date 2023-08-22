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В Киевской области подрядчик нанес ущерб почти на 900 тыс. грн: что известно

22 августа 2023 16:03
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киевской области подрядчик нанес ущерб почти на 900 тыс. грн: что известно
Человек выполняет ремонтные работы. Иллюстративное фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Киевской области директора общества и инженер получили подозрение за нанесение ущерба во время реконструкции больницы. Речь идет о сумме более 836 тысяч гривен.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

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Детали дела

По данным следствия, подрядчик проводил строительные работы по реконструкции центральной районной больницы в Фастове.

"По завершению реконструкции подрядчик завысил объемы и стоимость проведенных работ, а также отметил в отчетной документации перечень фактически не выполнявшихся работ" , — говорят в прокуратуре.

Как следствие, из бюджета безосновательно было перечислено более 836 тыс. грн. Это подтверждается выводом судебной экономической экспертизы.

Действия руководителя подрядной организации квалифицированы как завладение чужим имуществом и служебный подлог (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины), а инженера по техническому надзору – как служебная халатность (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Напомним, ранее мы писали, что столичные прокуроры сообщили о подозрении начальнику одного из коммунальных предприятий за растрату бюджетных средств. Речь идет о почти четверти миллиона гривен.

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