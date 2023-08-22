В Киевской области подрядчик нанес ущерб почти на 900 тыс. грн: что известно
В Киевской области директора общества и инженер получили подозрение за нанесение ущерба во время реконструкции больницы. Речь идет о сумме более 836 тысяч гривен.
Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.
Детали дела
По данным следствия, подрядчик проводил строительные работы по реконструкции центральной районной больницы в Фастове.
"По завершению реконструкции подрядчик завысил объемы и стоимость проведенных работ, а также отметил в отчетной документации перечень фактически не выполнявшихся работ" , — говорят в прокуратуре.
Как следствие, из бюджета безосновательно было перечислено более 836 тыс. грн. Это подтверждается выводом судебной экономической экспертизы.
Действия руководителя подрядной организации квалифицированы как завладение чужим имуществом и служебный подлог (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины), а инженера по техническому надзору – как служебная халатность (ч. 2 ст. 367 УК Украины).
Напомним, ранее мы писали, что столичные прокуроры сообщили о подозрении начальнику одного из коммунальных предприятий за растрату бюджетных средств. Речь идет о почти четверти миллиона гривен.