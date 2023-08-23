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На Київщині підрядник привласнив кошти під час ремонту дитячого садочка: що відомо

23 серпня 2023 12:33
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
На Київщині підрядник привласнив кошти під час ремонту дитячого садочка: що відомо
Чоловік фарбує стіну. Ілюстративне фото ремонту: depositphotos
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У Києві прокуратура повідомила про підозру директору одного з товариств за привласненні бюджетних коштів під час ремонту дитячого садочка в Макарові, що на Київщині. Йдеться про суму в розмірі понад 77 тис. грн.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

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За даними слідства, щоб отримати бюджетні кошти за нібито виконані роботи, фігурант справи вніс недостовірні відомості щодо обсягів виконання будівельних робіт у порівнянні з фактично виконаними.

"Також встановлено, що інженер з технічного нагляду підписав вказані акти. Вони стали підставою для перерахування надлишкових понад 77 тис. грн бюджетних коштів на рахунок підрядної організації", — йдеться в повідомленні.

Додамо, що раніше було повідомлено про підозру виконробу та інженеру з технагляду.

"Стосовно останнього матеріали виділені в окреме кримінальне провадження та обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті", — кажуть у прокуратурі.

Розслідування щодо директора товариства та виконроба триває.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Київській області директор товариства та інженер отримали підозру за нанесення збитків під час реконструкції лікарні. Йдеться про суму в розмірі понад 836 тисяч гривень.

Додамо, що столичні прокурори повідомили про підозру начальнику одного із комунальних підприємств за розтрату бюджетних коштів. Йдеться про майже чверть мільйона гривень.

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