На Київщині підрядник привласнив кошти під час ремонту дитячого садочка: що відомо
У Києві прокуратура повідомила про підозру директору одного з товариств за привласненні бюджетних коштів під час ремонту дитячого садочка в Макарові, що на Київщині. Йдеться про суму в розмірі понад 77 тис. грн.
Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.
Привласнення коштів під час ремонт садочка
За даними слідства, щоб отримати бюджетні кошти за нібито виконані роботи, фігурант справи вніс недостовірні відомості щодо обсягів виконання будівельних робіт у порівнянні з фактично виконаними.
"Також встановлено, що інженер з технічного нагляду підписав вказані акти. Вони стали підставою для перерахування надлишкових понад 77 тис. грн бюджетних коштів на рахунок підрядної організації", — йдеться в повідомленні.
Додамо, що раніше було повідомлено про підозру виконробу та інженеру з технагляду.
"Стосовно останнього матеріали виділені в окреме кримінальне провадження та обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті", — кажуть у прокуратурі.
Розслідування щодо директора товариства та виконроба триває.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Київській області директор товариства та інженер отримали підозру за нанесення збитків під час реконструкції лікарні. Йдеться про суму в розмірі понад 836 тисяч гривень.
Додамо, що столичні прокурори повідомили про підозру начальнику одного із комунальних підприємств за розтрату бюджетних коштів. Йдеться про майже чверть мільйона гривень.