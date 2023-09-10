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В Харьковской области переселенец обокрал 10-летнего мальчика: полиция задержала преступника

10 сентября 2023 11:02
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Харьковской области переселенец обокрал 10-летнего мальчика: полиция задержала преступника
Полицейские составляют протокол. Фото: Нацполиция
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Харьковской области мужчина-переселенец украл сумку у десятилетнего мальчика. Кража произошла 9 сентября в пгт Зедки Чугуевского района Харьковской области.

Об этом сообщает РЕГПОСТ со ссылкой на Главное управление Нацполиции.

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Пока 10-летний парень ловил рыбу на берегу озера, неизвестный украл его сумку, в которой находился телефон. Мальчик дал сотрудникам полиции описание злоумышленника.

Полицейские оперативно установили лицо, совершившее преступление. Воровством оказался 23-летний мужчина, временно проживающий в городе Змиев. Мужчина сразу удалил информацию с телефона ребенка и собирался продать мобильный.

Вещественные доказательства изъяты. Против злоумышленника возбуждено уголовное производство.

Ранее мы рассказывали, 4 сентября, во Львовской области в городе Турка двое неизвестных парней напали на прохожего, 32-летнего местного жителя. Несовершеннолетние избили мужчину, завладели мобильным телефоном и скрылись.

Напоминаем, в Ровно мужчина неоднократно воровал из супермаркета желатин в больших количествах. Только через неделю он смог вынести 323 пачки на почти 6 тыс. грн. За свои действия суд назначил ему условное наказание.

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