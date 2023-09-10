В Харьковской области переселенец обокрал 10-летнего мальчика: полиция задержала преступника

Полицейские составляют протокол. Фото: Нацполиция

В Харьковской области мужчина-переселенец украл сумку у десятилетнего мальчика. Кража произошла 9 сентября в пгт Зедки Чугуевского района Харьковской области.

Об этом сообщает РЕГПОСТ со ссылкой на Главное управление Нацполиции.

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Пока 10-летний парень ловил рыбу на берегу озера, неизвестный украл его сумку, в которой находился телефон. Мальчик дал сотрудникам полиции описание злоумышленника.



Полицейские оперативно установили лицо, совершившее преступление. Воровством оказался 23-летний мужчина, временно проживающий в городе Змиев. Мужчина сразу удалил информацию с телефона ребенка и собирался продать мобильный.



Вещественные доказательства изъяты. Против злоумышленника возбуждено уголовное производство.

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