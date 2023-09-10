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На Харківщині переселенець обікрав 10-літнього хлопчика: поліція затримала злочинця

10 вересня 2023 11:02
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
На Харківщині переселенець обікрав 10-літнього хлопчика: поліція затримала злочинця
Поліцейські скаладають протокол. Фото: Нацполіція
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

На Харківщині чоловік-переселенець вкрав сумку у десятилітнього хлопчика. Крадіжка сталася 9 вересня в смт Зідьки Чугуївського району Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління Нацполіції.

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Поки 10-річний хлопець ловив рибу на березі озера, невідомий викрав його сумку, в якій знаходився телефон. Хлопчик надав працівникам поліції опис зловмисника.

Поліцейські оперативно встановили особу, яка скоїла злочин. Крадієм виявився 23-річний чоловік, який тимчасово мешкає в місті Зміїв. Чоловік відразу видалив інформацію з телефону дитини та збирався продати мобільний.

Речові докази вилучені. Проти зловмисника відкрите кримінальне провадження.

Раніше ми розповідали, 4 вересня, на Львівщини у місті Турка двоє невідомих хлопців напали на перехожого, 32-річного місцевого мешканця. Неповнолітні побили чоловіка, заволоділи мобільним телефоном та втекли.

Нагадуємо, у Рівному чоловік неодноразово крав з супермаркету желатин у великих кількостях. Лише за тиждень він зміг винести 323 пачки на майже 6 тис. грн. За с вої дії суд призначив йому умовне покарання.

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