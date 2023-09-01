У Рівному чоловік поцупив 300 пачок желатину: як покарали крадія
У Рівному чоловік неодноразово крав з супермаркету желатин у великих кількостях. Лише за тиждень він зміг винести 323 пачки на майже 6 тис. грн. За с вої дії суд призначив йому умовне покарання.
Про це йдеться у вироку Рівненського міського суду.
Зловмисник крав лише желатин
Повідомляється, що першу крадіжку обвинувачений Віктор В. скоїв 25 квітня у гіпермаркеті "Велмарт", що у ТРЦ "Екватор" у Рівному.
"З метою власного матеріального збагачення, скориставшись відсутністю спостереження таємно викрав із торгових полиць вказаного гіпермаркету належне ТОВ "Фудком" майно, а саме: желатин швидкорозчинний у кількості 102 штуки загальною вартістю 1864,56 грн", — йдеться у вироку.
Далі — більше. Слідство зафіксувало ще два випадки, коли чоловік обкрадав вказаний супермаркет. І виносив лише желатин. Загалом він завдав супермаркету збитків на 5,8 тис. грн.
На суді свою провину він визнав, а от для чого йому стільки желатину, толком пояснити не зміг.
Нагадаємо, у рамках другого етапу пенітенціарної реформи в Україні запроваджується новий різновид покарання — пробаційний нагляд.
Це коли людина замість того, замість в'язниці потрапляє під контроль органу пробації. Вона несе певні обов'язки — наприклад, може влаштуватися на роботу, пройти лікування, навчання. Іноді за її пересуванням буде слідкувати електронний моніторинг.