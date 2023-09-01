В Ровно мужчина украл 300 пачек желатина: как наказали вора

Суд наказал вора желатина в Ровно условным сроком. Фото иллюстративное: Google

В Ровно мужчина неоднократно воровал из супермаркета желатин в больших количествах. Только за неделю он смог вынести 323 пачки на почти 6 тыс. грн. За такие действия суд назначил ему условное наказание.

Об этом говорится в приговоре Ровенского городского суда.

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Сообщается, что первую кражу обвиняемый Виктор В. совершил 25 апреля в гипермаркете "Велмарт" в ТРЦ "Экватор" в Ровно.

"С целью собственного материального обогащения, воспользовавшись отсутствием наблюдения, тайно похитил с торговых полок указанного гипермаркета принадлежащее ООО "Фудком" имущество, а именно: желатин быстрорастворим в количестве 102 штуки общей стоимостью 1864,56 грн", — говорится в приговоре.

Дальше — больше. Следствие зафиксировало еще два случая, когда мужчина обворовывал указанный супермаркет. И выносил только желатин. В общей сложности он нанес супермаркету ущерб на 5,8 тыс. грн.

На суде свою вину он признал, а вот для чего ему столько желатина, толком объяснить не смог.

Напомним, в рамках второго этапа пенитенциарной реформы в Украине вводится новая разновидность наказания — пробационный надзор.

Это когда человек вместо того вместо тюрьмы попадает под контроль органа пробации. Она несет определенные обязанности — например, может устроиться на работу, пройти лечение, обучение. Иногда за ее передвижением будет следить электронный мониторинг.