На Донбассе аферисты пытались продать "трофейное" российское оружие

Задержание мошенников в Донецкой области. Фото: СБУ

В Донецкой области сотрудники СБУ задержали двух мошенников, которые пытались продать криминалитету "трофейное" российское оружие. Подозреваемые пытались реализовать арсенал вооружения, захваченного от вражеских сил в ходе боев за Бахмут.

Об этом сообщает СБУ.

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В СБУ сообщили, что товаром "продавцов" стали автоматы и пулеметы, а также противотанковые гранатометы, произведенные в России. Целью продажи были представители криминального мира Днепропетровска.

В ходе операции СБУ задержала этих людей, когда они пытались реализовать семь автоматов Калашникова, включая современные модели АК-12.

СБУ изымает оружие. Фото: СБУ

Кем оказались задержанные

Расследование выявило, что задержанные — контрактники из военной части Украинских Сил обороны, направленные в Донецкую область. Они также оборудовали тайник для хранения оружия на территории частного дома.

СБУ изымает оружие. Фото: СБУ

Напомним, что в Черновицкой области Украины СБУ арестовала банду, которая организовывала незаконный переход границы для уклонистов. За свою работу подозреваемые получали более 100 тысяч долларов в месяц.

Кроме того, Служба безопасности Украины задержала еще двух прокремлевских интернет-агитаторов в Харькове и Ивано-Франковске. Они публично оправдывали вооруженную агрессию России против Украины.