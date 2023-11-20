Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Криминал arrow На Донбассе аферисты пытались продать "трофейное" российское оружие arrow

На Донбассе аферисты пытались продать "трофейное" российское оружие

20 ноября 2023 15:13
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
На Донбассе аферисты пытались продать "трофейное" российское оружие
Задержание мошенников в Донецкой области. Фото: СБУ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Донецкой области сотрудники СБУ задержали двух мошенников, которые пытались продать криминалитету "трофейное" российское оружие. Подозреваемые пытались реализовать арсенал вооружения, захваченного от вражеских сил в ходе боев за Бахмут.

Об этом сообщает СБУ.

Читайте также:

Схема мошенничества по продаже российского оружия

В СБУ сообщили, что товаром "продавцов" стали автоматы и пулеметы, а также противотанковые гранатометы, произведенные в России. Целью продажи были представители криминального мира Днепропетровска.

 В ходе операции СБУ задержала этих людей, когда они пытались реализовать семь автоматов Калашникова, включая современные модели АК-12.

СБУ
СБУ изымает оружие. Фото: СБУ

Кем оказались задержанные

Расследование выявило, что задержанные — контрактники из военной части Украинских Сил обороны, направленные в Донецкую область. Они также оборудовали тайник для хранения оружия на территории частного дома.

СБУ
СБУ изымает оружие. Фото: СБУ

Напомним, что в Черновицкой области Украины СБУ арестовала банду, которая организовывала незаконный переход границы для уклонистов. За свою работу подозреваемые получали более 100 тысяч долларов в месяц.

Кроме того, Служба безопасности Украины задержала еще двух прокремлевских интернет-агитаторов в Харькове и Ивано-Франковске. Они публично оправдывали вооруженную агрессию России против Украины.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Новость с видео

20:45 Рецепт моркови по-корейски, которая вкуснее чем на рынке

Актуальное по теме