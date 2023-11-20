На Донбасі аферисти намагалися продати "трофейну" російську зброю

Затримання шахраїв у Донецькій області. Фото: СБУ

На Донеччині співробітники СБУ затримали двох шахраїв, які намагалися продати криміналітету "трофейну" російську зброю. Підозрювані намагалися реалізувати арсенал озброєння, захопленого від ворожих сил під час боїв за Бахмут.

Про це повідомляє СБУ.

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Схема шахрайства з продажу російської зброї

У СБУ повідомили, що товаром "продавців" стали автомати та кулемети, а також протитанкові гранатомети, виготовлені в Росії. Метою продажу були представники кримінального світу Дніпропетровська.

Під час операції СБУ затримала цих людей, коли вони намагалися реалізувати сім автоматів Калашнікова, включаючи сучасні моделі АК-12.

СБУ вилучає зброю. Фото: СБУ

Ким виявилися затримані

Розслідування виявило, що затримані — контрактники з військової частини Українських Сил оборони, направлені до Донецької області. Вони також обладнали схованку для зберігання зброї на території приватного будинку.

СБУ вилучає зброю. Фото: СБУ

Нагадаємо, що в Чернівецькій області СБУ заарештувала банду, яка організовувала незаконний перехід кордону для ухилянтів. За свою роботу підозрювані отримували понад 100 тисяч доларів на місяць.

Крім того, Служба безпеки України затримала ще двох прокремлівських інтернет-агітаторів у Харкові та Івано-Франківську. Вони привселюдно виправдовували збройну агресію Росії проти України.