В Днепропетровской области разоблачили серийного вора дорожных знаков, строившего из них теплицу
Правоохранители изъяли 18 металлических опор и 31 дорожный знак у жителя Новомосковского района. Для поиска похищенного имущества использовали аэроразведку с квадрокоптером.
Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.
Теплица с дорожными знаками
Сообщается, что в течении двух месяцев в новомосковскую полицию поступило несколько обращений от автодорожной службы о воровстве знаков. По словам заявителей, во время проведения дорожно-ремонтных работ на трассе стали пропадать недавно установленные дорожные знаки.
Сотрудники отдела превентивной деятельности, следствия и розыска Новомосковского райотдела полиции при участии полицейского офицера общины установили, что к воровству может быть причастен 47-летний житель одного из сел Новомосковского района.
25 октября во время обыска правоохранители обнаружили в его дворе похищенные дорожные знаки. По объяснениям мужчины, металлические трубы он использовал для строительства теплиц на огороде.
По данному факту следователями начато досудебное раздвижение по ч. 4 ст. 185 (кража) УКУ. Следствие продолжается.
Напомним, что ранее в Днепропетровской области городской совет Каменского заказал iPhone 14 Pro. Также в области полицейские арестовали мужчину, который держал в трудовом рабстве 10 человек.
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