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В Днепропетровской области разоблачили серийного вора дорожных знаков, строившего из них теплицу

25 октября 2023 23:33
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Днепропетровской области разоблачили серийного вора дорожных знаков, строившего из них теплицу
Полиция на месте инцидента. Фото: Национальная полиция
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Правоохранители изъяли 18 металлических опор и 31 дорожный знак у жителя Новомосковского района. Для поиска похищенного имущества использовали аэроразведку с квадрокоптером.

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

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Теплица с дорожными знаками

Сообщается, что в течении двух месяцев в новомосковскую полицию поступило несколько обращений от автодорожной службы о воровстве знаков. По словам заявителей, во время проведения дорожно-ремонтных работ на трассе стали пропадать недавно установленные дорожные знаки.

На Днепропетровщине разоблачили серийного вора дорожных знаков, строившего из них теплицу
Правоохранители на месте происшествия. Источник: Национальная полиция

Сотрудники отдела превентивной деятельности, следствия и розыска Новомосковского райотдела полиции при участии полицейского офицера общины установили, что к воровству может быть причастен 47-летний житель одного из сел Новомосковского района.

На Днепропетровщине разоблачили серийного вора дорожных знаков, строившего из них теплицу
Удалены дорожные знаки. Источник: Национальная полиция

25 октября во время обыска правоохранители обнаружили в его дворе похищенные дорожные знаки. По объяснениям мужчины, металлические трубы он использовал для строительства теплиц на огороде.

На Днепропетровщине разоблачили серийного вора дорожных знаков, строившего из них теплицу
Найденные дорожные знаки. Источник: Национальная полиция

По данному факту следователями начато досудебное раздвижение по ч. 4 ст. 185 (кража) УКУ. Следствие продолжается.

На Днепропетровщине разоблачили серийного вора дорожных знаков, строившего из них теплицу
Найдены дорожные знаки. Источник: Национальная полиция

Напомним, что ранее в Днепропетровской области городской совет Каменского заказал iPhone 14 Pro. Также в области полицейские арестовали мужчину, который держал в трудовом рабстве 10 человек.

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