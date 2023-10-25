На Дніпропетровщині викрили серійного крадія дорожніх знаків, який будував з них теплицю

Поліція на місці інциденту. Фото: Національна поліція

Правоохоронці вилучили 18 металевих опор та 31 дорожній знак в мешканця Новомосковського району. Для пошуку викраденого майна використовували аеророзвідку з квадрокоптером.

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

Читайте також:

Теплиця з дорожніх знаків

Повідомляється, що протягом двох місяців до новомосковської поліції надійшло декілька звернень від автодорожньої служби про крадіжки знаків. За словами заявників, під час проведення дорожньо-ремонтних робіт на трасі почали зникати щойно встановлені дорожні знаки.

Правоохоронці на місці події. Джерело: Національна поліція

Співробітники відділу превентивної діяльності, слідства та розшуку Новомосковського райвідділу поліції за участі поліцейського офіцера громади встановили, що до крадіжок може бути причетний 47-річний мешканець одного з сіл Новомосковського району.

Вилучені дорожні знаки. Джерело: Національна поліція

25 жовтня під час обшуку правоохоронці виявили на його подвір’ї викрадені дорожні знаки. За поясненнями чоловіка, металеві труби він використовував для будівництва теплиць на городі.

Знайдені дорожні знаки. Джерело: Національна поліція

За даним фактом слідчими розпочато досудове розсування за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) ККУ. Слідство триває.

Знайдені дорожні знаки. Джерело: Національна поліція

Нагадаємо, що раніше на Дніпропетровщині міська рада міста Кам'янське замовила iPhone 14 Pro. Також в області поліціянти заарештували чоловіка, який тримав у трудовому рабстві 10 людей.