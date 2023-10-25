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На Дніпропетровщині викрили серійного крадія дорожніх знаків, який будував з них теплицю

25 жовтня 2023 23:33
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
На Дніпропетровщині викрили серійного крадія дорожніх знаків, який будував з них теплицю
Поліція на місці інциденту. Фото: Національна поліція
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Правоохоронці вилучили 18 металевих опор та 31 дорожній знак в мешканця Новомосковського району. Для пошуку викраденого майна використовували аеророзвідку з квадрокоптером.

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

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Теплиця з дорожніх знаків

Повідомляється, що протягом двох місяців до новомосковської поліції надійшло декілька звернень від автодорожньої служби про крадіжки знаків. За словами заявників, під час проведення дорожньо-ремонтних робіт на трасі почали зникати щойно встановлені дорожні знаки.

На Дніпропетровщині викрили серійного крадія дорожніх знаків, який будував з них теплицю
Правоохоронці на місці події. Джерело: Національна поліція

Співробітники відділу превентивної діяльності, слідства та розшуку Новомосковського райвідділу поліції за участі поліцейського офіцера громади встановили, що до крадіжок може бути причетний 47-річний мешканець одного з сіл Новомосковського району.

На Дніпропетровщині викрили серійного крадія дорожніх знаків, який будував з них теплицю
Вилучені дорожні знаки. Джерело: Національна поліція

25 жовтня під час обшуку правоохоронці виявили на його подвір’ї викрадені дорожні знаки. За поясненнями чоловіка, металеві труби він використовував для будівництва теплиць на городі.

На Дніпропетровщині викрили серійного крадія дорожніх знаків, який будував з них теплицю
Знайдені дорожні знаки. Джерело: Національна поліція

За даним фактом слідчими розпочато досудове розсування за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) ККУ. Слідство триває.

На Дніпропетровщині викрили серійного крадія дорожніх знаків, який будував з них теплицю
Знайдені дорожні знаки. Джерело: Національна поліція

Нагадаємо, що раніше на Дніпропетровщині міська рада міста Кам'янське замовила iPhone 14 Pro. Також в області поліціянти заарештували чоловіка, який тримав у трудовому рабстві 10 людей. 

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