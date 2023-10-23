На Дніпропетровщині чоловік тримав у трудовому рабстві 10 людей — деталі

Постраждалі внаслідок трудового рабства. Фото: Поліція Дніпропетровщини

У Дніпропетровській області поліція викрила 51-річного чоловіка, який тримав людей у трудовому рабстві. Він змушував потерпілих виконувати тяжкі роботи та не платив гроші за працю.

Про це повідомляє поліція Дніпропетровщини.

Читайте також:

Незаконне утримання людей

Під час слідства правоохоронці встановили, що від дій зловмисника постраждало 10 людей.

"51-річний місцевий мешканець підшукував соціально незахищених осіб, які перебували у скрутному матеріальному становищі. Переправляв їх на територію ферми у Солонянському районі, розселяв у бараках із відсутніми умовами для життя", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці провели вісім санкціонованих обшуків та вилучили цигарки, спирт, мобільні телефони, сім-картки, блокноти та чорнові записи.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що в Одеській області затримали правопорушника, який зберігав та розповсюджував дитячу порнографію. Також молодика підозрюють у сексуальних стосунках з неповнолітньою дівчинкою.