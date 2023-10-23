На Дніпропетровщині чоловік тримав у трудовому рабстві 10 людей — деталі
У Дніпропетровській області поліція викрила 51-річного чоловіка, який тримав людей у трудовому рабстві. Він змушував потерпілих виконувати тяжкі роботи та не платив гроші за працю.
Про це повідомляє поліція Дніпропетровщини.
Незаконне утримання людей
Під час слідства правоохоронці встановили, що від дій зловмисника постраждало 10 людей.
"51-річний місцевий мешканець підшукував соціально незахищених осіб, які перебували у скрутному матеріальному становищі. Переправляв їх на територію ферми у Солонянському районі, розселяв у бараках із відсутніми умовами для життя", — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці провели вісім санкціонованих обшуків та вилучили цигарки, спирт, мобільні телефони, сім-картки, блокноти та чорнові записи.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує 12 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що в Одеській області затримали правопорушника, який зберігав та розповсюджував дитячу порнографію. Також молодика підозрюють у сексуальних стосунках з неповнолітньою дівчинкою.
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