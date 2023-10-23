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На Днепропетровщине мужчина держал в трудовом рабстве 10 человек

23 октября 2023 13:03
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
На Днепропетровщине мужчина держал в трудовом рабстве 10 человек
Пострадавшие в результате трудового рабства. Фото: Полиция Днепропетровщины
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Днепропетровской области полиция разоблачила 51-летнего мужчину, который держал людей в трудовом рабстве. Он заставлял потерпевших выполнять тяжелые работы и не платил деньги за труд.

Об этом сообщает полиция Днепропетровщины.

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В ходе следствия правоохранители установили, что от действий злоумышленника пострадали 10 человек.

"51-летний местный житель подыскивал социально незащищенных лиц, которые находились в тяжелом материальном положении. Переправлял их на территорию фермы в Солонянском районе, расселял в бараках с отсутствующими условиями для жизни", — говорится в сообщении.

Правоохранители провели восемь санкционированных обысков и изъяли сигареты, спирт, мобильные телефоны, сим-карты, блокноты и черновые записи.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит 12 лет лишения свободы.

Напомним, что в Одесской области задержан правонарушитель, который хранил и распространял детскую порнографию. Также молодого человека подозревают в сексуальных отношениях с несовершеннолетней девочкой.

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