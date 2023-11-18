На Днепропетровщине пытались построить элитный городок на землях водного фонда

Задержанне участники преступной организации. Фото: Офис Генпрокурора

В Днепропетровской области удалось задержать участников преступной организации, незаконно завладевших землями водного фонда стоимостью более 1 млрд грн. На этой земле они планировали построить элитный городок.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

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Так, экс-председатель Новомосковской районной государственной администрации и два "криминальных авторитета" создали преступную организацию, в которую привлекли предпринимателей. Вместе они разработали схему незаконного завладения 35 земельными участками водного фонда в Самарском заливе.

Задержанный участник организации. Фото: Офис Генпрокурора

Тогда чиновник организовал незаконное выделение земель в частную собственность, а другие участники обеспечили оформление имущественных земельных прав на членов семьи и знакомых.

В дальнейшем участники организации планировали изменить целевое назначение земель и построить элитный коттеджный городок.

Карта земельного участка. Фото: Офис Генпрокурора

Отмечается, что в соответствии с официальными данными Фонда госимущества стоимость 70 га этих земель составляет более 1 млрд грн.

"В ходе спецоперации проведено 30 санкционированных обысков по местам жительства задержанных. Изъята документация, подтверждающая незаконную деятельность, оружие, денежные средства на сумму свыше 200 тыс. долларов США, 80 тыс. евро, мобильные телефоны, элитные автомобили, черновые записи", — рассказали в Офисе Генпрокурора.

Изъятые деньги. Фото: Офис Генпрокурора

Изъятые деньги. Фото: Офис Генпрокурора

Участники преступной организации задержаны. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер — содержания под стражей.

Напомним, что правоохранители сообщили о подозрении бывшему поселковому председателю одной из объединенных территориальных общин в Житомирской области, который является депутатом районного совета в организации схемы незаконной передачи в аренду и обработку радиационно опасных земель региона. Кроме того, подозрение получили и землеустроитель поселкового совета и три директора частных предприятий.