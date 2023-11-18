На Дніпропетровщині намагалися розбудувати елітне містечко на землях водного фонду

Затримані учасники злочинної організації. Фото: Офіс Генпрокурора

У Дніпропетровській області вдалося затримати учасників злочинної організації, які незаконно заволоділи землями водного фонду вартістю понад 1 млрд грн. На тій землі вони планували побудувати елітне містечко.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

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Так, ексголова Новомосковської районної державної адміністрації та двоє "кримінальних авторитетів" створили злочинну організацію, до якої залучили підприємців. Разом вони розробили схему незаконного заволодіння 35 земельними ділянками водного фонду у Самарській затоці.

Затриманий учасник організації. Фото: Офіс Генпрокурора

Тоді посадовець організував незаконне виділення земель у приватну власність, а інші учасники забезпечили оформлення майнових земельних прав на членів сім’ї та знайомих.

Надалі учасники організації планували змінити цільове призначення земель та побудувати елітне котеджне містечко.

Карта земельної ділянки. Фото: Офіс Генпрокурора

Зазначається, що, відповідно до офіційних даних Фонду держмайна, вартість 70 га цих земель становить понад 1 млрд грн.

"У ході спецоперації проведено 30 санкціонованих обшуків за місцями проживання затриманих. Вилучено документацію, яка підтверджує незаконну діяльність, зброю, грошові кошти у сумі понад 200 тис. доларів США, 80 тис. євро, мобільні телефони, елітні автомобілі, чорнові записи", — розповіли в Офісі Генпрокурора.

Вилучені кошти. Фото: Офіс Генпрокурора

Вилучені кошти. Фото: Офіс Генпрокурора

Учасників злочинної організації затримано. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів — тримання під вартою.

Нагадаємо, що правоохоронці повідомили про підозру колишньому селищному голові однієї з об’єднаних територіальних громад на Житомирщині, який наразі є депутатом районної ради в організації схеми незаконної передачі в оренду й обробку радіаційно небезпечних земель регіону. Крім того, підозру отримали й землевпорядник селищної ради та три директори приватних підприємств.