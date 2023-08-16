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На Черниговщине мужчина пытал сожительницу и двух ее малолетних детей

16 августа 2023 17:01
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
На Черниговщине мужчина пытал сожительницу и двух ее малолетних детей
Задержание преступника. Фото: t.me/pgo_gov_ua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Черниговской области мужчине сообщили о подозрении за пытки сожительницы и ее малолетних детей. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

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Что известно о ситуации

Как сообщили правоохранители, мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, узнал, что дети нарвали без разрешения соседа фруктов.

После этого он начал ссориться со своей сожительницей и избивать ее и ее 12-летнего сына и 11-летнюю дочь. В течение пяти дней он систематически пытал женщину и детей, не выпуская из дома.

Оправдал он свои действия тем, что якобы "воспитывал" детей, демонстрируя им наказание за совершение проступков.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Внимание! Фото ниже содержит чувствительный контент

  • Дети, которых пытал мужчина. Фото: t.me/pgo_gov_ua
  • Дети, которых пытал мужчина. Фото: t.me/pgo_gov_ua
  • Дети, которых пытал мужчина. Фото: t.me/pgo_gov_ua
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Напомним, что в Полтавской области подозреваемого мужчину обвиняют в жестоком обращении с детьми своей партнерши. В доме, где жила семья, полицейские обнаружили и конфисковали пневматический пистолет.

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