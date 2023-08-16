На Черниговщине мужчина пытал сожительницу и двух ее малолетних детей
В Черниговской области мужчине сообщили о подозрении за пытки сожительницы и ее малолетних детей. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.
Что известно о ситуации
Как сообщили правоохранители, мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, узнал, что дети нарвали без разрешения соседа фруктов.
После этого он начал ссориться со своей сожительницей и избивать ее и ее 12-летнего сына и 11-летнюю дочь. В течение пяти дней он систематически пытал женщину и детей, не выпуская из дома.
Оправдал он свои действия тем, что якобы "воспитывал" детей, демонстрируя им наказание за совершение проступков.
В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
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Дети, которых пытал мужчина. Фото: t.me/pgo_gov_ua
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Дети, которых пытал мужчина. Фото: t.me/pgo_gov_ua
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Дети, которых пытал мужчина. Фото: t.me/pgo_gov_ua
Напомним, что в Полтавской области подозреваемого мужчину обвиняют в жестоком обращении с детьми своей партнерши. В доме, где жила семья, полицейские обнаружили и конфисковали пневматический пистолет.