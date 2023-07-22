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На Полтавщині чоловік жорстко катував дітей своєї співмешканки: подробиці розслідування

22 липня 2023 17:33
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
На Полтавщині чоловік жорстко катував дітей своєї співмешканки: подробиці розслідування
Хлопчик сидить на дорозі. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Полтавському регіоні підозрюваного чоловіка звинувачують у жорстокому поводженні з дітьми своєї партнерки. У будинку, де мешкала родина, поліцейські виявили та конфіскували пневматичний пістолет.

Про це повідомляє МВС України.

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Згідно з наданими даними, увечері 20 липня поліцейські отримали повідомлення від співробітника місцевого магазину. Молода дівчинка звернулася до нього по підтримку, маючи видимі зовнішні травми на своєму тілі.

Правоохоронці встановили, що п'яний чоловік, який живе з матір'ю дівчинки, завдав каліцтва 8-річній дівчинці та її 6-річному братові.

В обох дітей були виявлені синці, подряпини та забиті місця. Крім цього, у хлопчика було виявлено поранення від пневматичної зброї в області зап'ястя. У будинку, де мешкала родина, поліцейські виявили та конфіскували пневматичний пістолет.

Каліцтво на руці дитини
Каліцтво на руці дитини. Фото: МВС України

Нагадаємо, що Деснянська окружна прокуратура Києва довела в суді провину матері та її співмешканця у виготовленні, розповсюдженні та примусі власних малолітніх дітей до участі у створенні дитячої порнографії. Також їх звинувачують у скоєнні щодо дітей насильницьких дій сексуального характеру та розбещення (ч. 4 ст. 301-1, ч. 4 ст. 153, ч. 2 ст. 156 КК України).

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