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В Полтавской области мужчина жестко пытал детей своей сожительницы: подробности расследования

22 июля 2023 17:33
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Полтавской области мужчина жестко пытал детей своей сожительницы: подробности расследования
Мальчик сидит на дороге. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Полтавском регионе подозреваемый мужчина обвиняется в жестоком обращении с детьми своей партнерши. В доме, где жила семья, полицейские обнаружили и конфисковали пневматический пистолет.

Об этом сообщает МВД Украины.

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Согласно предоставленным данным, вечером 20 июля полицейские получили сообщение от сотрудника местного магазина. Молодая девочка обратилась к нему за поддержкой, имея видимые наружные травмы на своем теле.

Правоохранители установили, что пьяный мужчина, живущий с матерью девочки, причинил увечья 8-летней девочке и ее 6-летнему брату.

У обоих детей были обнаружены синяки, царапины и ушибы. Помимо этого, у мальчика было выявлено ранение от пневматического оружия в области запястья. В доме, где жила семья, полицейские обнаружили и конфисковали пневматический пистолет.

Увечья на руке ребенка
Увечья на руке ребенка. Фото: МВД Украины

Напомним, что Деснянская окружная прокуратура Киева доказала в суде вину матери и ее сожителя в изготовлении, распространении и принуждении собственных малолетних детей к участию в создании детской порнографии. Также их обвиняют в совершении в отношении детей насильственных действий сексуального характера и развращения (ч. 4 ст. 301-1, ч. 4 ст. 153, ч. 2 ст. 156 УК Украины).

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