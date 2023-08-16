На Чернігівщині чоловік катував співмешканку та двох її малолітніх дітей
У Чернігівській області чоловіку повідомили про підозру за катування співмешканки та її малолітніх дітей. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.
Що відомо про ситуацію
Як повідомили правоохоронці, чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, дізнався, що діти нарвали без дозволу сусіда фруктів.
Після цього він почав сваритися зі своєю співмешканкою та бити її і її 12-річного сина та 11-річну доньку. Протягом п’яти днів він систематично катував жінку і дітей, не випускаючи з будинку.
Виправдав він свої дії тим, що нібито "виховував" дітей, демонструючи їм покарання за вчинення проступків.
Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
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Діти, яких катував чоловік. Фото: t.me/pgo_gov_ua
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Діти, яких катував чоловік. Фото: t.me/pgo_gov_ua
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Діти, яких катував чоловік. Фото: t.me/pgo_gov_ua
Нагадаємо, що у Полтавській області підозрюваного чоловіка звинувачують у жорстокому поводженні з дітьми своєї партнерки. У будинку, де мешкала родина, поліцейські виявили та конфіскували пневматичний пістолет.