На Чернігівщині чоловік катував співмешканку та двох її малолітніх дітей

Затримання злочинця. Фото: t.me/pgo_gov_ua

У Чернігівській області чоловіку повідомили про підозру за катування співмешканки та її малолітніх дітей. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

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Що відомо про ситуацію

Як повідомили правоохоронці, чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, дізнався, що діти нарвали без дозволу сусіда фруктів.

Після цього він почав сваритися зі своєю співмешканкою та бити її і її 12-річного сина та 11-річну доньку. Протягом п’яти днів він систематично катував жінку і дітей, не випускаючи з будинку.

Виправдав він свої дії тим, що нібито "виховував" дітей, демонструючи їм покарання за вчинення проступків.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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Діти, яких катував чоловік. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Діти, яких катував чоловік. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Діти, яких катував чоловік. Фото: t.me/pgo_gov_ua 1 / 3

Нагадаємо, що у Полтавській області підозрюваного чоловіка звинувачують у жорстокому поводженні з дітьми своєї партнерки. У будинку, де мешкала родина, поліцейські виявили та конфіскували пневматичний пістолет.