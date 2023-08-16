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На Чернігівщині чоловік катував співмешканку та двох її малолітніх дітей

16 серпня 2023 17:01
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
На Чернігівщині чоловік катував співмешканку та двох її малолітніх дітей
Затримання злочинця. Фото: t.me/pgo_gov_ua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Чернігівській області чоловіку повідомили про підозру за катування співмешканки та її малолітніх дітей. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.  

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Що відомо про ситуацію

Як повідомили правоохоронці, чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, дізнався, що діти нарвали без дозволу сусіда фруктів. 

Після цього він почав сваритися зі своєю співмешканкою та бити її і її 12-річного сина та 11-річну доньку. Протягом п’яти днів він систематично катував жінку і дітей, не випускаючи з будинку.

Виправдав він свої дії тим, що нібито "виховував" дітей, демонструючи їм покарання за вчинення проступків. 

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Увага! Фото нижче містить чутливий контент

  • Діти, яких катував чоловік. Фото: t.me/pgo_gov_ua
  • Діти, яких катував чоловік. Фото: t.me/pgo_gov_ua
  • Діти, яких катував чоловік. Фото: t.me/pgo_gov_ua
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Нагадаємо, що у Полтавській області підозрюваного чоловіка звинувачують у жорстокому поводженні з дітьми своєї партнерки. У будинку, де мешкала родина, поліцейські виявили та конфіскували пневматичний пістолет.

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