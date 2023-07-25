На Буковине разоблачили каналы, через которые мужчины незаконно пересекали границу

Правоохранительные органы на месте происшествия. Фото: Черновицкая областная прокуратура

На Буковине правоохранительные органы разоблачили два канала, через которые мужчины призывного возраста незаконно пересекали границу. Среди организаторов такой "схемы" — гражданка РФ.

Об этом сообщает Черновицкая областная прокуратура.

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Сообщается, что такую "схему" организовала группа лиц. Среди них — 49-летняя гражданка РФ, которая находится в Тернопольской области и имеет вид на постоянное проживание в Украине.

Следовательно, она помогала четырем мужчинам незаконно пересечь границу. За свои "услуги" она хотела получить 5000 евро и 18100 долларов.

"За 5000 евро и 18100 долларов США женщина "помогала" 4 мужчинам (гражданам Украины призывного возраста) попасть в Румынию. Ее вместе с четырьмя пассажирами, которых перевозила для дальнейшей незаконной переправки, разоблачили правоохранители на территории контролируемого пограничного района Черновицкой области", — говорится в сообщении.

Правоохранители разоблачили преступников в момент, когда двое военнообязанных пытались пересечь границу с Румынией.

В настоящее время продолжается следствие.

Правоохранительные органы на месте происшествия. Фото: Черновицкая областная прокуратура

Женщина, помогавшая мужчинам. Фото: Черновицкая областная прокуратура 1/2 _ 2

Напомним, СБУ на Буковине задержала полицейского, требовавшего взятку по "делу уклонистов".