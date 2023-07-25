Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Кримінал arrow На Буковині викрили канали, через які чоловіки незаконно перетинали кордон arrow

На Буковині викрили канали, через які чоловіки незаконно перетинали кордон

25 липня 2023 19:03
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
На Буковині викрили канали, через які чоловіки незаконно перетинали кордон
Правоохоронні органи на місці подій. Фото: Чернівецька обласна прокуратура
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

На Буковині правоохоронні органи викрили два канали, через які чоловіки призовного віку незаконно перетинали кордон. Серед організаторів такої "схеми" — громадянка РФ

Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.

Читайте також:

Як чоловіки перетинали кордон

Повідомляється, що таку "схему" організувала група осіб. Серед них —  49-річна громадянка РФ, яка перебуває на Тернопільщині та має посвідку на постійне проживання в Україні.

Відтак, вона допомагала чотирьом чоловікам незаконно перетнути кордон. За свої "послуги" вона хотіла отримати 5000 євро та 18100 доларів. 

"За 5000 євро та 18100 доларів США жінка "допомагала" 4 чоловікам (громадянам України призовного віку) потрапити до Румунії. Її разом з чотирма пасажирами, яких перевозила для подальшого незаконного переправлення викрили правоохоронці на території контрольованого прикордонного району Чернівецької області", — йдеться у повідомленні. 

Правоохоронці викрили злочинців у момент, коли двоє військовозобов'язаних намагалися перетнути кордон з Румунією. 

Наразі триває слідство. 

  • Правоохоронні органи на місці подій. Фото: Чернівецька обласна прокуратура
  • Жінка, яка допомагала чоловікам. Фото: Чернівецька обласна прокуратура
1 / 2

Нагадаємо, СБУ на Буковині затримала поліцейського, який вимагав хабар щодо "справи ухилянтів".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

None

Спецпроєкт "Герої в тилу": як Борис Тодуров рятував серця під світлом ліхтаря

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

00:43 "Це моя бабуся": ухилянти вигадали новий спосіб перетину кордону

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз