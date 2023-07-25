На Буковині викрили канали, через які чоловіки незаконно перетинали кордон

Правоохоронні органи на місці подій. Фото: Чернівецька обласна прокуратура

На Буковині правоохоронні органи викрили два канали, через які чоловіки призовного віку незаконно перетинали кордон. Серед організаторів такої "схеми" — громадянка РФ.

Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.

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Повідомляється, що таку "схему" організувала група осіб. Серед них — 49-річна громадянка РФ, яка перебуває на Тернопільщині та має посвідку на постійне проживання в Україні.

Відтак, вона допомагала чотирьом чоловікам незаконно перетнути кордон. За свої "послуги" вона хотіла отримати 5000 євро та 18100 доларів.

"За 5000 євро та 18100 доларів США жінка "допомагала" 4 чоловікам (громадянам України призовного віку) потрапити до Румунії. Її разом з чотирма пасажирами, яких перевозила для подальшого незаконного переправлення викрили правоохоронці на території контрольованого прикордонного району Чернівецької області", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці викрили злочинців у момент, коли двоє військовозобов'язаних намагалися перетнути кордон з Румунією.

Наразі триває слідство.

Правоохоронні органи на місці подій. Фото: Чернівецька обласна прокуратура

Жінка, яка допомагала чоловікам. Фото: Чернівецька обласна прокуратура 1 / 2

Нагадаємо, СБУ на Буковині затримала поліцейського, який вимагав хабар щодо "справи ухилянтів".