Відновлення Кримського мосту: у РФ знову відтягнули строки завершення робіт

Кримський міст через Керченську протоку. Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak

Російський уряд, імовірно, не вписується у раніше затверджені графіки відновлення Кримського мосту. Уряд країни-агресора продовжив терміни відновлення мосту, який зазнав атак у жовтні минулого року та липні цього року, до 31 грудня 2023 року.

Про це свідчить відповідне розпорядження уряду РФ.

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Після вибуху на Кримському мості у жовтні минулого року окупанти обіцяли відновити його до 1 липня 2023 року.

Однак 17 липня відбулася нова атака на Кримський міст. Тож загарбники заявили, що хочуть повноцінно запустити двосторонній рух Кримським мостом у листопаді.

Однак сьогоднішнє розпорядження російського уряду ще менш оптимістичне — вони продовжили термін відновлення мосту до 31 грудня.

Зазначимо, у розпорядженні російського уряду єдиним виконавцем робіт з відновлення Кримського мосту призначено "Нижньоангарськтрансбуд".

Нагадаємо, вночі 17 липня на Кримському мосту пролунало кілька вибухів. Також стало відомо про загиблих та постраждалих.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що ЗСУ продовжать атакувати Кримський міст, аби зменшити опір окупаційних військ під час контрнаступу українських сил.

Раніше в Інституті вивчення війни (ISW) наголосили, що атака на Кримський міст, яка відбулася 17 липня, ймовірно, матиме подальші наслідки для російської логістики на півдні України.