Восстановление Крымского моста: в РФ снова оттянули сроки завершения работ
Российское правительство, вероятно, не вписывается в ранее утвержденные графики восстановления Крымского моста. Правительство страны-агрессора продлило сроки восстановления моста, подвергшегося атакам в октябре прошлого года и июле этого года, до 31 декабря 2023 года.
Об этом свидетельствует распоряжение правительства РФ.
Как менялись сроки восстановления Крымского моста
После взрыва на Крымском мосту в октябре прошлого года оккупанты обещали восстановить его до 1 июля 2023 года.
Однако 17 июля произошла новая атака на Крымский мост. Захватчики заявили, что хотят полноценно запустить двустороннее движение по Крымскому мосту в ноябре.
Однако сегодняшнее распоряжение российского правительства еще менее оптимистично — они продлили срок восстановления моста до 31 декабря.
Отметим, в распоряжении российского правительства единственным исполнителем работ по восстановлению Крымского моста назначен "Нижнеангарсктрансстрой".
Напомним, ночью 17 июля на Крымском мосту раздалось несколько взрывов. Также стало известно о погибших и пострадавших.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ продолжат атаковать Крымский мост, чтобы уменьшить сопротивление оккупационных войск во время контрнаступления украинских сил.
Ранее в Институте изучения войны (ISW) отметили, что состоявшаяся 17 июля атака на Крымский мост, вероятно, будет иметь дальнейшие последствия для российской логистики на юге Украины.