Восстановление Крымского моста: в РФ снова оттянули сроки завершения работ

Крымский мост через Керченский пролив. Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak

Российское правительство, вероятно, не вписывается в ранее утвержденные графики восстановления Крымского моста. Правительство страны-агрессора продлило сроки восстановления моста, подвергшегося атакам в октябре прошлого года и июле этого года, до 31 декабря 2023 года.

Об этом свидетельствует распоряжение правительства РФ.

Читайте также:

Как менялись сроки восстановления Крымского моста

После взрыва на Крымском мосту в октябре прошлого года оккупанты обещали восстановить его до 1 июля 2023 года.

Однако 17 июля произошла новая атака на Крымский мост. Захватчики заявили, что хотят полноценно запустить двустороннее движение по Крымскому мосту в ноябре.

Однако сегодняшнее распоряжение российского правительства еще менее оптимистично — они продлили срок восстановления моста до 31 декабря.

Отметим, в распоряжении российского правительства единственным исполнителем работ по восстановлению Крымского моста назначен "Нижнеангарсктрансстрой".

Напомним, ночью 17 июля на Крымском мосту раздалось несколько взрывов. Также стало известно о погибших и пострадавших.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ продолжат атаковать Крымский мост, чтобы уменьшить сопротивление оккупационных войск во время контрнаступления украинских сил.

Ранее в Институте изучения войны (ISW) отметили, что состоявшаяся 17 июля атака на Крымский мост, вероятно, будет иметь дальнейшие последствия для российской логистики на юге Украины.