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Житель Сум занимался контрабандой культурных ценностей в Германию

17 ноября 2023 14:49
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Житель Сум занимался контрабандой культурных ценностей в Германию
Культурные ценности, которые нашли у фигуранта. Фото: t.me/press_kobl
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Правоохранители задержали жителя Сум, который занимался контрабандой культурных ценностей. Он отправлял их по почте в Германию.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

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Контрабанда культурных ценностей

"Прокуроры Киевской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении жителя города Сумы по факту законченного покушения на контрабанду культурных ценностей (ч. 2. ст. 15, ч. 2 ст. 201 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Расследованием установлено, что в период с января по апрель этого года фигурант по почте отправил в Германию:

  • наконечники для стрел и копьев;
  • ножи с насадками и другие элементы оружия;
  • предметы быта;
  • старинные украшения.
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Сотрудник СБУ рядом с культурными ценностями. Фото: t.me/press_kobl

В общей сложности задокументировано пять эпизодов отправки старинных предметов. Эти товары были обнаружены во время таможенного контроля. Эксперт заявил, что они являются коллекцией археологических предметов и принадлежат к культурным ценностям, имеющим историческое значение.

"Кроме того, мужчину будут судить за нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю (ч. 1 ст. 333 УК Украины). Он пытался переправить в Соединенные Штаты Америки товар военного назначения, который запрещен для переправки", — говорится в сообщении.

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Пост Киевской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила менеджеров российского олигарха Константина Григоришина. Эти люди нанесли бюджету Украины ущерб на 43 млн грн.

Также мы писали, что Служба безопасности Украины в результате комплексных мероприятий в разных регионах задержала 7 организаторов "схем для уклонистов". Среди задержанных таксист-иностранец, чиновник больницы и псевдоактивист, который выдавал себя за "борца с коррупцией".

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