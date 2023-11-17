Житель Сум занимался контрабандой культурных ценностей в Германию

Культурные ценности, которые нашли у фигуранта. Фото: t.me/press_kobl

Правоохранители задержали жителя Сум, который занимался контрабандой культурных ценностей. Он отправлял их по почте в Германию.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

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Контрабанда культурных ценностей

"Прокуроры Киевской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении жителя города Сумы по факту законченного покушения на контрабанду культурных ценностей (ч. 2. ст. 15, ч. 2 ст. 201 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Расследованием установлено, что в период с января по апрель этого года фигурант по почте отправил в Германию:

наконечники для стрел и копьев;

ножи с насадками и другие элементы оружия;

предметы быта;

старинные украшения.

Сотрудник СБУ рядом с культурными ценностями. Фото: t.me/press_kobl

В общей сложности задокументировано пять эпизодов отправки старинных предметов. Эти товары были обнаружены во время таможенного контроля. Эксперт заявил, что они являются коллекцией археологических предметов и принадлежат к культурным ценностям, имеющим историческое значение.

"Кроме того, мужчину будут судить за нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю (ч. 1 ст. 333 УК Украины). Он пытался переправить в Соединенные Штаты Америки товар военного назначения, который запрещен для переправки", — говорится в сообщении.

Пост Киевской областной прокуратуры. Фото: скриншот

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