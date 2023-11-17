Житель Сум занимался контрабандой культурных ценностей в Германию
Правоохранители задержали жителя Сум, который занимался контрабандой культурных ценностей. Он отправлял их по почте в Германию.
Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.
Контрабанда культурных ценностей
"Прокуроры Киевской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении жителя города Сумы по факту законченного покушения на контрабанду культурных ценностей (ч. 2. ст. 15, ч. 2 ст. 201 УК Украины)", — говорится в сообщении.
Расследованием установлено, что в период с января по апрель этого года фигурант по почте отправил в Германию:
- наконечники для стрел и копьев;
- ножи с насадками и другие элементы оружия;
- предметы быта;
- старинные украшения.
В общей сложности задокументировано пять эпизодов отправки старинных предметов. Эти товары были обнаружены во время таможенного контроля. Эксперт заявил, что они являются коллекцией археологических предметов и принадлежат к культурным ценностям, имеющим историческое значение.
"Кроме того, мужчину будут судить за нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю (ч. 1 ст. 333 УК Украины). Он пытался переправить в Соединенные Штаты Америки товар военного назначения, который запрещен для переправки", — говорится в сообщении.
Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила менеджеров российского олигарха Константина Григоришина. Эти люди нанесли бюджету Украины ущерб на 43 млн грн.
Также мы писали, что Служба безопасности Украины в результате комплексных мероприятий в разных регионах задержала 7 организаторов "схем для уклонистов". Среди задержанных таксист-иностранец, чиновник больницы и псевдоактивист, который выдавал себя за "борца с коррупцией".
Читайте Новини.LIVE!