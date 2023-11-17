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Спільники російського олігарха Григоришина завдали Україні збитків на 43 млн грн

17 листопада 2023 11:40
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Спільники російського олігарха Григоришина завдали Україні збитків на 43 млн грн
Слідчі дії співробітників СБУ. Фото: СБУ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Служба безпеки України викрила менеджерів російського олігарха Костянтина Григоришина. Ці люди завдали бюджету України збитків на 43 млн грн.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

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Спільники російського олігарха завдали збитків Україні

Служба безпеки викрила керівництво запорізького заводу електрообладнання, яким до листопада 2022 року володів олігарх з Росії Костянтин Григоришин, на масштабних збитках бюджету України.

За матеріалами слідства, впродовж 2018-2021 років топменеджмент заводу організував схему виведення "втінь" бюджетних коштів у вигляді несплати земельного податку.

"Оборудка завдала державі збитків на понад 43 млн грн. Згодом організатори схеми поетапно перевели цю суму на рахунки холдингових компаній Григоришина на території РФ", — говориться в повідомленні.

В Службі безпеки також повідомили, що для маскування незаконних "транзакцій" фігуранти оформлювали їх як погашення фінансових зобов’язань заводу перед компаніями російського олігарха.

"Щоб реалізувати злочинну схему, керівництво запорізького підприємства штучно занижувало коефіцієнт для сплати земельного податку", — пояснили в СБУ.

СБУ
Співробітники СБУ провадять слідство. Фото: СБУ

СБУ викрило злочинну оборудку

Після викриття оборудки ще до початку повномасштабного вторгнення Росії Служба безпеки ініціювала проведення судово-економічних експертиз.

Наразі відповідні висновки експертів підтвердили факти незаконної діяльності фігурантів.

На підставі зібраних доказів фінансовому директору та головному бухгалтеру підприємства повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податку, вчинене службовою особою підприємства в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Раніше ми повідомляли, що на Львіщині ексочільник одного з навчальних центрів Нацгвардії незаконно закупляв резервуари РГС-50 для зберігання пального за штучно завищеною вартістю. Відомо, що він завдав бюджету України понад 25 млн грн збитків.

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