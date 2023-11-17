Сообщники российского олигарха Григоришина нанесли Украине ущерб на 43 млн грн

Следственные действия сотрудников СБУ. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила менеджеров российского олигарха Константина Григоришина. Эти люди нанесли бюджету Украины ущерб на 43 млн грн.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины .

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Служба безопасности разоблачила руководство запорожского завода электрооборудования, которым до ноября 2022 года владел олигарх из России Константин Григоришин, на масштабных убытках бюджета Украины.

По материалам следствия, в течение 2018-2021 годов топменеджмент завода организовал схему вывода "втень" бюджетных средств в виде неуплаты земельного налога.

"Сделка нанесла государству ущерб более чем на 43 млн грн. Впоследствии организаторы схемы поэтапно перевели эту сумму на счета холдинговых компаний Григоришина на территории РФ", — говорится в сообщении.

В Службе безопасности также сообщили, что для маскировки незаконных "транзакций" фигуранты оформляли их в качестве погашения финансовых обязательств завода перед компаниями российского олигарха.

"Чтобы реализовать преступную схему, руководство запорожского предприятия искусственно занижало коэффициент для уплаты земельного налога", — пояснили в СБУ.

Сотрудники СБУ ведут следствие. Фото: СБУ

СБУ разоблачило преступную сделку

После разоблачения сделки еще до начала полномасштабного вторжения России Служба безопасности инициировала проведение судебно-экономических экспертиз.

Соответствующие выводы экспертов подтвердили факты незаконной деятельности фигурантов.

На основании собранных доказательств финансовому директору и главному бухгалтеру предприятия доложено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налога, совершенное должностным лицом предприятия в особо крупном размере по предварительному сговору группой лиц);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (служебный подлог, совершенный по предварительному сговору группой лиц).

Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Ранее мы сообщали, что на Львовщине эксочельщик одного из учебных центров Нацгвардии незаконно закупал резервуары РТС-50 для хранения горючего по искусственно завышенной стоимости. Известно, что он нанес бюджету Украины более 25 млн грн ущерба.