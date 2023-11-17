Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Кримінал arrow Мешканець Сум займався контрабандою культурних цінностей до Німеччини arrow

Мешканець Сум займався контрабандою культурних цінностей до Німеччини

17 листопада 2023 14:49
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Мешканець Сум займався контрабандою культурних цінностей до Німеччини
Культурні цінності, які знайшли у фігуранта. Фото: t.me/press_kobl
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Правоохоронці затримали мешканця міста Суми, які займався контрабандою культурних цінностей. Він відправляв їх поштою до Німеччини.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

Читайте також:

Контрабанда культурних цінностей

"Прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно мешканця міста Суми за фактом закінченого замаху на контрабанду культурних цінностей (ч. 2. ст. 15, ч. 2 ст. 201 КК України)", — йдеться у повідомленні.

Розслідуванням встановлено, що в період із січня до квітня цього року фігурант поштою відправив до Німеччини:

  • наконечники для стріл і списів;
  • ножі з насадками та інші елементи зброї;
  • предмети побуту;
  • старовинні прикраси. 
null
Співробітник СБУ поряд з культурними цінностями. Фото: t.me/press_kobl

Загалом задокументовано п'ять епізодів відправки старовинних предметів. Ці товари виявили під час митного контролю. Експерт заявив, що вони є колекцією археологічних предметів і належать до культурних цінностей, що мають історичне значення.

"Крім того, чоловіка судитимуть за порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю (ч. 1 ст. 333 КК України). Він намагався переправити до Сполучених Штатів Америки товар військового призначення, який заборонений для переправлення", — йдеться у повідомленні.

null
Допис Київської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила менеджерів російського олігарха Костянтина Григоришина. Ці люди завдали бюджету України збитків на 43 млн грн.

Також ми писали, що Служба безпеки України у результаті комплексних заходів у різних регіонах затримала сім організаторів "схем для ухилянтів". Серед затриманих таксист-іноземець, посадовиця лікарні та псевдоактивіст, який видавав себе за "борця з корупцією".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

06:40Ціни на металобрухт у листопаді — скільки коштує 1 кг чермета в Україні

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Новина з відео

22:57 У Київській області пішов перший сніг

Актуальне по темі