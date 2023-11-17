Мешканець Сум займався контрабандою культурних цінностей до Німеччини

Культурні цінності, які знайшли у фігуранта. Фото: t.me/press_kobl

Правоохоронці затримали мешканця міста Суми, які займався контрабандою культурних цінностей. Він відправляв їх поштою до Німеччини.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

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"Прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно мешканця міста Суми за фактом закінченого замаху на контрабанду культурних цінностей (ч. 2. ст. 15, ч. 2 ст. 201 КК України)", — йдеться у повідомленні.

Розслідуванням встановлено, що в період із січня до квітня цього року фігурант поштою відправив до Німеччини:

наконечники для стріл і списів;

ножі з насадками та інші елементи зброї;

предмети побуту;

старовинні прикраси.

Співробітник СБУ поряд з культурними цінностями. Фото: t.me/press_kobl

Загалом задокументовано п'ять епізодів відправки старовинних предметів. Ці товари виявили під час митного контролю. Експерт заявив, що вони є колекцією археологічних предметів і належать до культурних цінностей, що мають історичне значення.

"Крім того, чоловіка судитимуть за порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю (ч. 1 ст. 333 КК України). Він намагався переправити до Сполучених Штатів Америки товар військового призначення, який заборонений для переправлення", — йдеться у повідомленні.

Допис Київської обласної прокуратури. Фото: скриншот

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