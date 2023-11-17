Мешканець Сум займався контрабандою культурних цінностей до Німеччини
Правоохоронці затримали мешканця міста Суми, які займався контрабандою культурних цінностей. Він відправляв їх поштою до Німеччини.
Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.
Контрабанда культурних цінностей
"Прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно мешканця міста Суми за фактом закінченого замаху на контрабанду культурних цінностей (ч. 2. ст. 15, ч. 2 ст. 201 КК України)", — йдеться у повідомленні.
Розслідуванням встановлено, що в період із січня до квітня цього року фігурант поштою відправив до Німеччини:
- наконечники для стріл і списів;
- ножі з насадками та інші елементи зброї;
- предмети побуту;
- старовинні прикраси.
Загалом задокументовано п'ять епізодів відправки старовинних предметів. Ці товари виявили під час митного контролю. Експерт заявив, що вони є колекцією археологічних предметів і належать до культурних цінностей, що мають історичне значення.
"Крім того, чоловіка судитимуть за порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю (ч. 1 ст. 333 КК України). Він намагався переправити до Сполучених Штатів Америки товар військового призначення, який заборонений для переправлення", — йдеться у повідомленні.
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