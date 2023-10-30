Руководитель Карпатского нацпарка "сдирал" плату с туристов за подъем на Говерлу

Туристы на горе Говерла. Фото: Топ-тур Львов

Сотрудники ГБР разоблачили заместителя директора Карпатского Национального природного парка на организации коррупционной схемы. Он присваивал деньги от туристов, поднимавшихся на Говерлу. За месяц воровали почти один миллион гривен.

Об этом сообщили в ГБР.

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Присваивание денег за подъемы на Говерлу

ГБР разоблачило одного из руководителей Карпатского нацпарка на "сдирании" денег с туристов. Незадокументированные восхождения на Говерлу стоили бюджету около миллиона гривен в месяц.

"Для реализации задуманного заместитель директора оформил на работу кассиром своего знакомого. Мужчина работал на туристическом маршруте при подъеме на Говерлу. По указанию руководителя он не выдавал часть чеков туристическим группам и отдельным гражданам. Официально не учтенные средства уходили в "черную кассу" и присваивались организаторам сделки", — сообщили в ГБР.

Дневной заработок мошенников составлял почти 30 тысяч грн, что наносило ущерб государству почти на миллион гривен в месяц. Такая схема действовала с июня 2023 года.

Правоохранители проводят ряд обысков на территории Карпатского НПП, Говерлянского лесничества, а также в местах временного проживания фигурантов производства. После проведения аудита и экономической экспертизы будет решаться вопрос о сообщении им о подозрении.

Напомним, суд вынес приговор группе наркоторговцев, хранивших свой "товар" в стиральном порошке. Преступники получили срок благодаря совместной работе французских и польских правоохранительных органов.

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