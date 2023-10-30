Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Криминал arrow Руководитель Карпатского нацпарка "сдирал" плату с туристов за подъем на Говерлу arrow

Руководитель Карпатского нацпарка "сдирал" плату с туристов за подъем на Говерлу

30 октября 2023 20:29
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Руководитель Карпатского нацпарка "сдирал" плату с туристов за подъем на Говерлу
Туристы на горе Говерла. Фото: Топ-тур Львов
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Сотрудники ГБР разоблачили заместителя директора Карпатского Национального природного парка на организации коррупционной схемы. Он присваивал деньги от туристов, поднимавшихся на Говерлу. За месяц воровали почти один миллион гривен.

Об этом сообщили в ГБР.

Читайте также:

Присваивание денег за подъемы на Говерлу

ГБР разоблачило одного из руководителей Карпатского нацпарка на "сдирании" денег с туристов. Незадокументированные восхождения на Говерлу стоили бюджету около миллиона гривен в месяц.

"Для реализации задуманного заместитель директора оформил на работу кассиром своего знакомого. Мужчина работал на туристическом маршруте при подъеме на Говерлу. По указанию руководителя он не выдавал часть чеков туристическим группам и отдельным гражданам. Официально не учтенные средства уходили в "черную кассу" и присваивались организаторам сделки", — сообщили в ГБР.

Дневной заработок мошенников составлял почти 30 тысяч грн, что наносило ущерб государству почти на миллион гривен в месяц. Такая схема действовала с июня 2023 года.

Правоохранители проводят ряд обысков на территории Карпатского НПП, Говерлянского лесничества, а также в местах временного проживания фигурантов производства. После проведения аудита и экономической экспертизы будет решаться вопрос о сообщении им о подозрении.

Напомним, суд вынес приговор группе наркоторговцев, хранивших свой "товар" в стиральном порошке. Преступники получили срок благодаря совместной работе французских и польских правоохранительных органов.

Также мы ранее писали, что Украинская киберполиция разоблачила преступную группировку. Злоумышленники сбывали по всей Украине фиктивные дипломы по образованию и документы, позволяющие военнообязанным беспрепятственно уехать за границу.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

12 самоубийств среди детей в Киеве — какие причины - 80x80

12 самоубийств среди детей в Киеве — какие причины

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

Актуальное по теме