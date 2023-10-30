Керівник Карпатського нацпарку "здирав" плату з туристів за підйом на Говерлу

Туристи на горі Говерла. Фото: Топ-тур Львів

Працівники ДБР викрили заступника директора Карпатського Національного природного парку на організації корупційної схеми. Він привласнював гроші від туристів, які підіймались на Говерлу. За місяць крали майже один мільйон гривень.

Про це повідомили в ДБР.

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ДБР викрило одного з керівників Карпатського нацпарку на "здиранні" коштів з туристів. Незадокументовані сходження на Говерлу коштували бюджету майже мільйон гривень на місяць.

"Для реалізації задуманого заступник директора оформив на роботу касиром свого знайомого. Чоловік працював на туристичному маршруті при підйомі на Говерлу. За вказівкою керівника він не видавав частину чеків туристичним групам та окремим громадянам. Офіційно не обліковані кошти йшли у "чорну касу" та привласнювались організаторами оборудки", — повідомили в ДБР.

Денний заробіток шахраїв становив майже 30 тисяч грн, що завдавало збитків державі на майже мільйон гривень на місяць. Така схема діяла з червня 2023 року.

Наразі правоохоронці проводять низку обшуків на території Карпатського НПП, Говерлянського лісництва, а також в місцях тимчасового проживання фігурантів провадження. Після проведення аудиту та економічної експертизи буде вирішуватись питання щодо повідомлення їм про підозру.

Нагадаємо, суд виніс вирок групі наркоторговців, які ховали свій "товар" у пральному порошку. Злочинці отримали строк завдяки спільній роботі французьких та польських правоохоронних органів.

Також ми раніше писали, що Українська кіберполіція викрила злочинне угруповання. Зловмисники збували по всій Україні фіктивні дипломи про освіту та документи, які дозволяють військовозобов'язаним безперешкодно виїхати за кордон.