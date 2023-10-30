Злочинне угруповання збувало в Україні фіктивні документи для військовозобов'язаних

Поліція веде розслідування у справі фіктивних документів. Фото: t.me/UA_National_Police

Українська кіберполіція викрила злочинне угруповання. Зловмисники збували по всій Україні фіктивні дипломи про освіту та документи, які дозволяють військовозобов'язаним безперешкодно виїхати за кордон.

Про це повідомляє Нацполіція.

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"Члени угруповання виробляли та збували по всій території України фіктивні дипломи про освіту та документи, що дозволяють військовозобов'язаним безперешкодно виїхати за кордон", — йдеться у повідомленні.

У поліції зазначили, що киянин, раніше засуджений за фальсифікацію документів, разом зі своєю партнеркою створили незаконне підприємство. Їхня команда складалася з п'яти осіб, включаючи ще трьох учасників із Київської області. Ця група, використовуючи особливе устаткування, займалася виготовленням фальшивих паперів.

Один із їхніх співучасників створював та керував низкою інтернет-сайтів, пропонуючи їхні товари по всій Україні.

Фіктивні документи Фото: Нацполіція

Фіктивні документи Фото: Нацполіція

Обшуки у зловмисників

Повідомляється, що поліція провела понад 30 законних перевірок та обшуків. Вони конфіскували мобільні пристрої, які зберігали інформацію про клієнтів, які замовили нелегальні документи, сервери та техніку фальсифікації. Серед вилученого — понад 3 тисячі фальшивих печаток та штампів.

Повідомлення Нацполіції. Фото: скрbншот

Нагадаємо, що у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ в Україні продовжується загальна мобілізація. Водночас є певна кількість чоловіків, які, уникаючи призову, виїхали з країни з підробленими документами. За це вони відповідають.