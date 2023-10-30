Злочинне угруповання збувало в Україні фіктивні документи для військовозобов'язаних
Українська кіберполіція викрила злочинне угруповання. Зловмисники збували по всій Україні фіктивні дипломи про освіту та документи, які дозволяють військовозобов'язаним безперешкодно виїхати за кордон.
Про це повідомляє Нацполіція.
Хто організував так званий бізнес
"Члени угруповання виробляли та збували по всій території України фіктивні дипломи про освіту та документи, що дозволяють військовозобов'язаним безперешкодно виїхати за кордон", — йдеться у повідомленні.
У поліції зазначили, що киянин, раніше засуджений за фальсифікацію документів, разом зі своєю партнеркою створили незаконне підприємство. Їхня команда складалася з п'яти осіб, включаючи ще трьох учасників із Київської області. Ця група, використовуючи особливе устаткування, займалася виготовленням фальшивих паперів.
Один із їхніх співучасників створював та керував низкою інтернет-сайтів, пропонуючи їхні товари по всій Україні.
Обшуки у зловмисників
Повідомляється, що поліція провела понад 30 законних перевірок та обшуків. Вони конфіскували мобільні пристрої, які зберігали інформацію про клієнтів, які замовили нелегальні документи, сервери та техніку фальсифікації. Серед вилученого — понад 3 тисячі фальшивих печаток та штампів.
Нагадаємо, що у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ в Україні продовжується загальна мобілізація. Водночас є певна кількість чоловіків, які, уникаючи призову, виїхали з країни з підробленими документами. За це вони відповідають.
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