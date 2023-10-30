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Преступная группировка сбывала в Украине фиктивные документы для военнообязанных

30 октября 2023 17:03
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Преступная группировка сбывала в Украине фиктивные документы для военнообязанных
Полиция ведет расследование по делу фиктивных документов. Фото: t.me/UA_National_Police
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Украинская киберполиция разоблачила преступную группировку. Злоумышленники сбывали по всей Украине фиктивные дипломы об образовании и документы, которые позволяют военнообязанным беспрепятственно выехать за границу.

Об этом сообщает Нацполиция.

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"Члены группировки производили и сбывали по всей территории Украины фиктивные дипломы об образовании и документы, позволяющие военнообязанным беспрепятственно уехать за границу", — говорится в сообщении.

В полиции указали, что киевлянин, ранее осужденный за фальсификацию документов, вместе со своей партнершей создали незаконное предприятие. Их команда состояла из пяти человек, включая еще трех участников из Киевской области. Эта группа, используя особенное оборудование, занималась изготовлением фальшивых бумаг.

Один из их соучастников создавал и управлял рядом интернет-сайтов, предлагая их товары по всей Украине.

Фиктивные документы
Фиктивные документы. Фото: Нацполиция
Фиктивные документы
Фиктивные документы. Фото: Нацполиция

Обыски у злоумышленников

Сообщается, что полиция провела свыше 30 законных проверок и обысков. Они конфисковали мобильные устройства, которые хранили информацию о клиентах, заказавших нелегальные документы, серверы и технику для фальсификации. Среди изъятого — более 3 тысяч фальшивых печатей и штампов.

Нацполиция
Сообщение Нацполиции. Фото: скриншот

Напомним, что в связи с полномасштабным вторжением РФ в Украине продолжается всеобщая мобилизация. В то же время есть определенное количество мужчин, которые, избегая призыва, уехали из страны с поддельными документами. За это они понесут ответственность.

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