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В Запорожской области руководитель ОО помогал оформлять "липовые" документы для уклонистов

2 октября 2023 19:49
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Запорожской области руководитель ОО помогал оформлять "липовые" документы для уклонистов
Задержание злоумышленника департаментом УСР. Источник: Департамент стратегических расследований Нацполиции
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Запорожье Департамент стратегических расследований Национальной полиции задокументировал преступную деятельность 58-летнего руководителя местной общественной организации. Ему инкриминируют оформление поддельных документов.

Об этом сообщает пресс-служба ДСР .

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Подделка документов

За 5 000 долларов США злоумышленник обещал мужчине призывного возраста беспрепятственное оформление и выдачу фиктивной медицинской документации, являющейся основанием для получения группы инвалидности и последующего исключения из военного учета.

Источник: Департамент стратегических расследований

"Оформление указанной документации предполагало составление фиктивных выписок, справок, описаний, результатов МРТ, УЗИ с несуществующими заболеваниями, которые в дальнейшем злоумышленник планировал предоставить ВВК и областному МСЭК для снятия с военного учета или предоставления группы инвалидности", — говорится в сообщении.

Источник: Департамент стратегических расследований

Злоумышленник был задержан во время получения части неправомерной выгоды — 10 000 гривен. Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Процессуальное руководство осуществляет Запорожская окружная прокуратура.

Напомним, что ранее в Запорожье произошло ДТП: маршрутное такси влетело в столб и перевернулось. А еще раньше появилась информация об обвинении временного мэра города в незаконном обогащении.

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