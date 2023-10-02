На Запоріжжі керівник ГО допомагав оформлювати "липові" документи для ухилянтів

Затримання зловмисника департаментом УСР. Джерело: Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції

У Запоріжжі Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України задокументував злочинну діяльність 58-річного керівника місцевої громадської організації. Йому інкримінують оформлення підробних документів.

Про це повідомляє пресслужба ДСР.

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Підробка документів

За 5 тисяч доларів США зловмисник обіцяв чоловіку призовного віку безперешкодне оформлення та видачу фіктивної медичної документації, що є підставою для отримання групи інвалідності та подальшого виключення з військового обліку.

Джерело: Департамент стратегічних розслідувань

"Оформлення вказаної документації передбачало складання фіктивних виписок, довідок, описів, результатів МРТ, УЗД з неіснуючими захворюваннями, які в подальшому зловмисник планував надати до ВЛК та обласного МСЕК для зняття з військового обліку або надання групи інвалідності", — йдеться в повідомленні.

Джерело: Департамент стратегічних розслідувань

Затримали зловмисника під час отримання частини неправомірної вигоди — 10 тисяч гривень. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Процесуальне керівництво здійснює Запорізька окружна прокуратура.

Нагадаємо, що раніше в Запоріжжі сталася ДТП: маршрутне таксі влетіло в стовп та перекинулося. А ще раніше з'явилася інформація про звинувачення тимчасового мера міста у незаконному збагаченні.