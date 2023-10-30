Суд засадив за ґрати наркоторговців, які ховали товар у пральному порошку
Суд виніс вирок групі наркоторговців, які ховали свій "товар" у пральному порошку. Злочинці отримали строк завдяки спільній роботі французьких та польських правоохоронних органів.
Про це повідомляє СБУ.
Злочинна діяльність наркоторговців в Україні
Повідомляється, що троє злочинців із Прикарпаття координували міжнародну злочинну структуру. Вони займалися контрабандою іноземних препаратів під маркою "Субутекс", у яких міститься бупренорфін — небезпечна речовина.
Щоб таємно перевезти наркотики через кордони Євросоюзу та України, злочинці пакували їх у коробки із пральним порошком.
Зловмисників спіймали в Івано-Франківську у 2019 році під час спроби контрабанди. З того моменту влада ЄС та України співпрацювала, щоб забезпечити непорушні докази проти цих осіб.
Який термін отримали зловмисники та затримання членів групи у ЄС
Внаслідок слідства суд виніс вердикт: одному зі злочинців було призначено 11 років ув'язнення, а двом іншим — по 10 років.
Крім цього, в ЄС було ідентифіковано та затримано інших членів злочинної групи. Серед них українець та троє громадян із Північної Африки, які наразі відбувають покарання в ЄС.
Загалом було конфісковано 35 тис. таблеток вартістю понад 9 млн гривень. Злочинці інвестували свої незаконні доходи у розкішну нерухомість та автомобілі високого класу на Прикарпатті.
Трьох лідерів цієї групи український суд визнав винними за чотирма звинуваченнями згідно з Кримінальним кодексом країни.
Нагадаємо, що у Києві поліція провела успішну контрольну закупівлю, внаслідок якої затримали 18-річного юнака на момент реалізації наркотиків. Незаконно він передав 2 г кокаїну за 12 тисяч гривень.
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