Суд засадив за ґрати наркоторговців, які ховали товар у пральному порошку

Злочинець за ґратами. Фото ілюстративне. Фото: Pexels

Суд виніс вирок групі наркоторговців, які ховали свій "товар" у пральному порошку. Злочинці отримали строк завдяки спільній роботі французьких та польських правоохоронних органів.

Про це повідомляє СБУ.

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Злочинна діяльність наркоторговців в Україні

Повідомляється, що троє злочинців із Прикарпаття координували міжнародну злочинну структуру. Вони займалися контрабандою іноземних препаратів під маркою "Субутекс", у яких міститься бупренорфін — небезпечна речовина.

Щоб таємно перевезти наркотики через кордони Євросоюзу та України, злочинці пакували їх у коробки із пральним порошком.

Зловмисників спіймали в Івано-Франківську у 2019 році під час спроби контрабанди. З того моменту влада ЄС та України співпрацювала, щоб забезпечити непорушні докази проти цих осіб.

Затримання наркоторговця. Фото: СБУ

Який термін отримали зловмисники та затримання членів групи у ЄС

Внаслідок слідства суд виніс вердикт: одному зі злочинців було призначено 11 років ув'язнення, а двом іншим — по 10 років.

Крім цього, в ЄС було ідентифіковано та затримано інших членів злочинної групи. Серед них українець та троє громадян із Північної Африки, які наразі відбувають покарання в ЄС.

Вилучення наркотиків. Фото: СБУ

Загалом було конфісковано 35 тис. таблеток вартістю понад 9 млн гривень. Злочинці інвестували свої незаконні доходи у розкішну нерухомість та автомобілі високого класу на Прикарпатті.

Трьох лідерів цієї групи український суд визнав винними за чотирма звинуваченнями згідно з Кримінальним кодексом країни.

Вилучення наркотиків. Фото: СБУ

Повідомлення СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, що у Києві поліція провела успішну контрольну закупівлю, внаслідок якої затримали 18-річного юнака на момент реалізації наркотиків. Незаконно він передав 2 г кокаїну за 12 тисяч гривень.