Суд засадил за решетку наркоторговцев, которые прятали товар в стиральном порошке

Преступник за решеткой. Фото иллюстративное. Фото: Pexels

Суд вынес приговор группе наркоторговцев, которые прятали свой "товар" в стиральном порошке. Преступники получили срок благодаря совместной работе французских и польских правоохранительных органов.

Об этом сообщает СБУ.

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Преступная деятельность наркоторговцев в Украине

Сообщается, что трое преступников из Прикарпатья координировали международную преступную структуру. Они занимались контрабандой иностранных препаратов под маркой "Субутекс", в которых содержится бупренорфин — опасное вещество.

Чтобы тайно перевезти наркотики через границы Евросоюза и Украины, преступники упаковывали их в коробки со стиральным порошком.

Злоумышленники были пойманы в Ивано-Франковске в 2019 году во время попытки контрабанды. С того момента власти ЕС и Украины сотрудничали, чтобы обеспечить непреложные доказательства против этих лиц.

Задержание наркоторговца. Фото: СБУ

Какой срок получили злоумышленники и задержание членов группы в ЕС

В результате следствия суд вынес вердикт: одному из преступников было назначено 11 годам тюрьмы, а двум другим — по 10 лет.

Помимо этого, в ЕС были идентифицированы и задержаны другие члены преступной группы. Среди них украинец и трое граждан из Северной Африки, которые теперь отбывают наказание в ЕС.

Изъятие наркотиков. Фото: СБУ

В общей сложности было конфисковано 35 тыс. таблеток, стоимостью свыше 9 млн гривен. Преступники инвестировали свои незаконные доходы в роскошную недвижимость и автомобили высокого класса в Прикарпатье.

Троих лидеров этой группы украинский суд признал виновными по четырем обвинениям согласно Уголовному кодексу страны.

Изъятие наркотиков. Фото: СБУ

Сообщение СБУ. Фото: скриншот

Напомним, что в Киеве полиция провела успешную контрольную закупку, в результате которой задержали 18-летнего юношу на момент реализации наркотиков. Незаконно он передал 2 г кокаина за 12 000 гривен.