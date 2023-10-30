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В Киеве полиция поймала подростка на сбыте наркотиков на крупную сумму денег

30 октября 2023 15:07
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Киеве полиция поймала подростка на сбыте наркотиков на крупную сумму денег
Полиция Киева проводит расследование. Фото: t.me/gunpKyiv
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Киеве полиция провела успешную контрольную закупку, в результате которой задержали 18-летнего юношу на момент реализации наркотиков. Незаконно он передал 2 г кокаина за 12 000 гривен.

Об этом сообщает полиция Киева.

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В сообщении говорится, что при дальнейшем обыске места проживания подозреваемого было обнаружено еще 0,5 г той же субстанции, 20 г каннабиса и цифровые весы. Обнаруженные материалы отправлены на лабораторное исследование.

Сбыт наркотиков в Киеве
Задержанный злоумышленник по делу сбыта наркотиков. Фото: полиция Киева

Правоохранители отметили, что задержанному было озвучено обвинение в совершении деяния, предусмотренного ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, связанного с незаконной торговлей и хранением особо опасных наркотиков.

Сбыт наркотиков в Киеве
Улики против задержанного по делу сбыта наркотиков. Фото: полиция Киева

В свою очередь, суд решил применить к нему меру пресечения в виде ареста, но предоставил возможность освободиться под залог в 380 000 гривен. Если вина будет доказана, мужчине угрожает тюремное заключение сроком от 6 до 10 лет с возможной конфискацией имущества.

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Сообщение полиции Киева. Фото: скриншот

Напомним, что Государственное бюро расследований вместе с Нацполицией разоблачили мощную организацию наркоторговцев. Фигуранты реализовывали "товар" оптовым заказчикам и в розницу в большинстве областей Украины.

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