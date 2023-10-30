У Києві поліція зловила підлітка на збуті наркотиків на велику суму грошей

Поліція Києва проводить розслідування. Фото: t.me/gunpKyiv

У Києві поліція провела успішну контрольну закупівлю, внаслідок якої затримали 18-річного юнака на момент реалізації наркотиків. Незаконно він передав 2 г кокаїну за 12 тисяч гривень.

Про це повідомляє поліція Києва.

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У повідомленні йдеться, що при подальшому обшуку місця проживання підозрюваного було виявлено ще 0,5 г тієї ж субстанції, 20 г канабісу та цифрові ваги. Виявлені матеріали надіслано на лабораторне дослідження.

Затриманий зловмисник у справі збуту наркотиків Фото: поліція Києва

Правоохоронці зазначили, що затриманому було озвучено звинувачення у скоєнні діяння, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України, пов'язаного з незаконною торгівлею та зберіганням особливо небезпечних наркотиків.

Докази проти затриманого у справі збуту наркотиків. Фото: поліція Києва

Своєю чергою, суд вирішив застосувати до нього запобіжний захід у вигляді арешту, але надав можливість звільнитися під заставу в 380 000 гривень. Якщо вина буде доведена, чоловікові загрожує ув'язнення терміном від 6 до 10 років із можливою конфіскацією майна.

Повідомлення поліції Києва. Фото: скриншот

Нагадаємо, що Державне бюро розслідувань разом із Нацполіцією викрили потужну організацію наркоторговців. Фігуранти реалізовували "товар" оптовим замовникам та в роздріб у більшості областей України.