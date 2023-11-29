Пытал и убивал украинцев в Лимане — СБУ сообщила о подозрении генералу РФ

Заместитель командующего центральным военным округом РФ Евгений Поплавский. Иллюстративное фото: росСМИ

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении заместителю командующего центральным военным округом России, генерал-лейтенанту ВС РФ Евгению Поплавскому. Он совершал карательные операции против украинцев во время захвата Лимана в Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Как отмечают силовики, после захвата Лимана в Донецкой области он лично репрессировал местных участников движения сопротивления. По его приказу российские солдаты похищали украинцев и пытали их.

Кроме того, задокументированы факты, когда военный лично участвовал в карательных операциях. 20 апреля прошлого года Поплавский с охраной ворвался в дом местного предпринимателя, где требовал от мужчины передать складские помещения его компании для съемок постановочных видео о "гумпомощи от РФ"

Когда предприниматель со своей женой отказали, Поплавский приказал закрыть женщину в подвале дома, а мужчину приказал схватить и увезти. Перед отъездом Поплавский дал указание убить женщину, если мужчина не вернется через час.

Пострадавшего увезли на один из его складов. Перед отъездом Поплавский дал указание своему подчиненному бросить боевую гранату в подвал, куда заточили жену предпринимателя, если ее муж не вернется через час.

После приезда на склад он приставил к виску потерпевшего пистолет, заставляя того на видео "поблагодарить оккупантов за оказанную помощь" местным. В результате бизнесмен согласился на условия захватчиков.

Следователи СБУ сообщили Поплавскому о подозрении по обвинению в нарушении законов и обычаев войны.

Напомним, ранее силовики объявили подозрение священнику УПЦ МП из Винницкой области, который оправдывал войну в Украине и распространял российские нарративы.

Еще ранее ведомство сообщило о подозрении министру энергетики России Николаю Шульгинову: он распорядился подключить к энергосети Украины военную инфраструктуру ВС РФ на временно оккупированных территориях Украины.