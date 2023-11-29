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Катував та вбивав українців в Лимані — СБУ повідомила про підозру генералу РФ

29 листопада 2023 18:06
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Ілля Рябінін
редактор
Катував та вбивав українців в Лимані — СБУ повідомила про підозру генералу РФ
Заступник командувача центрального військового округу РФ Євген Поплавський. Ілюстративне фото: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Служба безпеки України повідомила про підозру заступнику командувача центрального військового округу Росії, генерал-лейтенанту ЗС РФ Євгену Поплавському. Він вчиняв каральні операції проти українців під час захоплення Лиману на Донеччині.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Як зазначають силовики, після захоплення Лиману на Донеччині він особисто репресував місцевих учасників руху опору. За його наказом російські солдати викрадали українців та катували їх.

Крім того, задокументовано факти, коли військовий особисто брав участь у каральних операціях. 20 квітня минулого року Поплавський з охороною увірвався до помешкання місцевого підприємця, де вимагав від чоловіка передати складські приміщення його компанії для зйомок постановчих відео про "гумдопомогу від РФ"

Коли підприємець зі своєю дружиною відмовили, Поплавський наказав зачинити жінку у підвалі будинку, а чоловіка наказав схопити та вивезти. Перед від’їздом Поплавський дав вказівку вбити жінку, якщо чоловік не повернеться за годину.

Потерпілого повезли до одного з його складів. Перед від’їздом Поплавський дав вказівку своєму підлеглому кинути бойову гранату у підвал, куди заточили дружину підприємця, якщо її чоловік не повернеться через годину.

Після приїзду на склад він приставив до скроні потерпілого пістолет, змушуючи того на відео "подякувати окупантам за надану допомогу" місцевим. У результаті бізнесмен таки погодився на умови загарбників. 

Слідчі СБУ повідомили Поплавському про підозру за звинуваченням у порушенні законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, що раніше силовики оголосили  підозру священнику УПЦ МП з Вінниччини, який виправдував війну в Україні та поширював російські наративи.

Ще раніше відомство повідомило про підозру міністру енергетики Росії Миколі Шульгінову: він розпорядився підключити до енергомережі України військову інфраструктуру ЗС РФ на тимчасово окупованих територіях України. 

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