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СБУ оголосила підозру брату екснардепа-зрадника, який допомагав окупантам

27 листопада 2023 17:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
СБУ оголосила підозру брату екснардепа-зрадника, який допомагав окупантам
Депутат-зрадник Херсонської облради Юрій Ковальов. Фото: СБУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Служба безпеки України оголосила підозру брату колишнього народного депутата-зрадника Олексія Ковальова. Він заправляв російські танки та вивозив українське зерно з Херсонської області на територію держави-агресорки.

Про це повідомляє СБУ.

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"Служба безпеки зібрала докази державної зради на депутата Херсонської облради Юрія Ковальова. Наразі він входить до складу окупаційної "держдуми Херсонської області" від путінської партії "Єдина Росія" і продовжує сприяти збройній агресії РФ проти України", — йдеться у повідомленні.

У СБУ розповіли, що фігурант є старшим братом екснардепа-зрадника Олексія Ковальова, який після окупації обласного центру підтримав "приєднання" регіону до Росії та став так званим заступником гауляйтера Сальдо з питань сільського господарства.

Зрадник використовував "статус" свого брата та "переорієнтував" на потреби РФ понад 20 підконтрольних компаній у регіоні. Для цього він здійснив їхню "перереєстрацію" за російським законодавством.

Серед них є місцевий агрохолдинг, який цього року переправив у РФ майже 35 тисяч тонн українського зерна на загальну суму 140 млн грн.
 
Співробітники СБУ також встановили, що за вказівкою Юрія Ковальова підконтрольні йому автозаправні станції здійснювали "позачергове" забезпечення пальним військової техніки окупантів. 

"Крім того, компанії фігуранта активно постачали "продпайки" для рашистів, які перебувають на російських блокпостах в окупованій частині регіону. Також підприємства Юрія Ковальова регулярно фінансують бюджет країни-агресора у вигляді сплати "податків" та "зборів", — йдеться у повідомленні.

Лише за серпень минулого року одна з його агрокомпаній перерахувала на користь російських окупантів майже 3 млн рублів.

Ковальову оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Оскільки фігурант перебуває на ТОТ України, наразі тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.

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Допис СБУ. Фото: t.me/SBUkr
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Допис СБУ. Фото: скриншот
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Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала "розконсервованого" агента ФСБ, який понад рік перебував у "режимі очікування" на прикордонній території Чернігівщини. Він збирав дані про дислокацію українських захисників у регіоні.

Також ми писали, що суд в Україні призначив 15 років ув'язнення агенту російської ФСБ. Зрадник на початку літа готував ракетні удари окупантів по Вінниці.

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