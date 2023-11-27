Заліг на дно майже на рік — СБУ затримала російського шпигуна на Чернігівщині

Затримання російського агента. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримали "розконсервованого" агента ФСБ, який понад рік перебував у "режимі очікування" на прикордонній території Чернігівщини. Він збирав дані про дислокацію українських захисників у регіоні.

Про це повідомили в СБУ.

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Правоохоронці розповіли, що з жовтня цього року, за вказівками російської спецслужби зрадник почав збирати розвіддані про дислокацію українських військових в регіоні. Перш за все він намагався встановити точні координати штабів ЗСУ, які залучені до оборони північних рубежів України.

Також його цікавили локації фортифікаційних споруд та місця найбільшого зосередження особового складу і військової техніки українських захисників.

"За наявними даними, розвідінформація потрібна була загарбникам для підготовки артилерійських ударів по прикордонню України та проведення диверсійних вилазок", — йдеться у повідомленні.

Затримання зрадника

Співробітники СБУ вже затримали російського агента під час виконання чергового завдання в районі можливого розташування одного з об’єктів Сил оборони.

Затримання російського агента. Фото: СБУ

Зрадником виявився 20-річний мешканець Новгород-Сіверської громади, який був завербований ФСБ ще у березні 2022 року під час тимчасової окупації частини регіону. Тоді він отримав оперативний псевдонім "Шут" та інструкції щодо проведення розвідувально-підривної діяльності на користь країни-агресора.

Після втечі окупантів з Чернігівщини вони залишили свого поплічника на території області та перевели у "режим очікування". Проте в жовтні цього року на російського агента вийшов його "куратор" — кадровий співробітник прикордонного управління ФСБ по Брянській області — та поставив йому розвідзавдання.

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Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, нещодавно суд в Україні призначив 15 років ув'язнення агенту російської ФСБ. Зрадник на початку літа готував ракетні удари окупантів по Вінниці.