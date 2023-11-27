Залег на дно почти на год — СБУ задержала российского шпиона в Черниговской области

Задержание российского агента. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержали "расконсервированного" агента ФСБ, более года находившегося в "режиме ожидания" на приграничной территории Черниговской области. Он собирал данные про дислокацию украинских защитников в регионе.

Об этом сообщили в СБУ.

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Правоохранители рассказали, что с октября этого года, по указаниям российской спецслужбы, предатель начал собирать разведданные о дислокации украинских военных в регионе. Прежде всего, он пытался установить точные координаты штабов ВСУ, которые вовлечены в оборону северных рубежей Украины.

Также его интересовали локации фортификационных сооружений и места сосредоточения личного состава и военной техники украинских защитников.

"По имеющимся данным, развединформация потребовалась захватчикам для подготовки артиллерийских ударов по пограничной Украине и проведения диверсионных вылазок", — говорится в сообщении.

Задержание предателя

Сотрудники СБУ уже задержали российского агента во время выполнения очередной задачи в районе возможного расположения одного из объектов Сил обороны.

Задержание русского агента. Фото: СБУ

Предателем оказался 20-летний житель Новгород-Северской громады, завербованный ФСБ еще в марте 2022 года во время временной оккупации части региона. Тогда он получил оперативный псевдоним "Шут" и инструкции по проведению разведывательно-взрывной деятельности в пользу страны-агрессора.

После побега оккупантов из Черниговской области они покинули своего приспешника на территории региона и перевели в "режим ожидания". Однако в октябре этого года на российского агента вышел его "куратор" — кадровый сотрудник пограничного управления ФСБ по Брянской области — и поставил ему разведзадачу.

Какое наказание ждет коллаборанта

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Напомним, недавно суд в Украине назначил 15 лет заключения агенту российской ФСБ. Предатель в начале лета готовил ракетные удары оккупантов по Виннице.