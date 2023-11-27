СБУ объявила подозрение брату экс-нардепа-предателя, который помогал оккупантам

Депутат-предатель Херсонского облсовета Юрий Ковалев. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины объявила подозрение брату бывшего народного депутата-предателя Алексея Ковалева. Он заправлял российские танки и вывозил украинское зерно из Херсонской области на территорию государства-агрессора.

Об этом сообщает СБУ.

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"Служба безопасности собрала доказательства государственной измены на депутата Херсонского облсовета Юрия Ковалева. Сейчас он входит в состав оккупационной "госдумы Херсонской области" от путинской партии "Единая Россия" и продолжает способствовать вооруженной агрессии РФ против Украины", — говорится в сообщении.

В СБУ рассказали, что фигурант является старшим братом экс-нардепа-предателя Алексея Ковалева, который после оккупации областного центра поддержал "присоединение" региона к России и стал так называемым заместителем гауляйтера Сальдо по вопросам сельского хозяйства.

Предатель использовал "статус" своего брата и "переориентировал" на нужды РФ более 20 подконтрольных компаний в регионе. Для этого он провел их "перерегистрацию" по российскому законодательству.

Среди них есть местный агрохолдинг, который в этом году переправил в РФ почти 35 тысяч тонн украинского зерна на общую сумму 140 млн грн.



Сотрудники СБУ также установили, что по указанию Юрия Ковалева подконтрольные ему автозаправочные станции осуществляли "внеочередное" обеспечение горючей военной техники оккупантов.

"Кроме того, компании фигуранта активно поставляли "продпайки" для рашистов, которые находятся на российских блокпостах в оккупированной части региона. Также предприятия Юрия Ковалева регулярно финансируют бюджет страны-агрессора в виде уплаты "налогов" и "сборов", — говорится в сообщении.

Только за август прошлого года одна из его агрокомпаний перечислила в пользу российских оккупантов почти 3 млн рублей.

Ковалеву объявили подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

Поскольку фигурант находится на ВОТ Украины, сейчас продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности.

Пост СБУ. Фото: t.me/SBUkr

Пост СБУ. Фото: скриншот

Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, Служба безопасности Украины задержала "расконсервированного" агента ФСБ, который больше года находился в "режиме ожидания" на приграничной территории Черниговской области. Он собирал данные о дислокации украинских защитников в регионе.

Также мы писали, что суд в Украине назначил 15 лет заключения агенту российской ФСБ. Предатель в начале лета готовил ракетные удары оккупантов по Виннице.